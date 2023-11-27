Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 19 242 рублей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году вырастет до 19 242 рублей в месяц.
Сейчас этот показатель составляет 16 242 рубля в месяц. А с 2024 года он увеличится на 3 тысячи рублей (или на 18,5%), при этом с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48%.
Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что повышение МРОТ в 2024 году позволит увеличить заработную плату свыше 4,5 миллиона россиян.