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Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 19 242 рублей

27 ноября, 15:48

Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году вырастет до 19 242 рублей в месяц.

Сейчас этот показатель составляет 16 242 рубля в месяц. А с 2024 года он увеличится на 3 тысячи рублей (или на 18,5%), при этом с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48%.

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Увеличатся значительно: Детские пособия вырастут в России вслед за МРОТ

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что повышение МРОТ в 2024 году позволит увеличить заработную плату свыше 4,5 миллиона россиян.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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