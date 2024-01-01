С 1 января МРОТ в России вырос до 19 242 рублей
В России вступил в силу закон об увеличении МРОТ на 18,5% до 19 242 рублей
Сегодня, 1 января, в России вступает в силу закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) теперь составляет 19 242 рубля в месяц. Таким образом, он вырос на три тысячи рублей или на 18,5%.
МРОТ увеличен по инициативе главы государства Владимира Путина. Принятие закона обеспечит повышение оплаты труда около 4,8 миллиона человек.
Минимальный размер заработной платы (МРОТ) в Москве на 2024 год ранее утвердило столичное правительство. В соответствии с принятыми изменениями показатель превысит федеральный в полтора раза и составит 29 389 рублей.
Агентство "Москва" / Сандурская Софья