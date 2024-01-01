Регион

Уведомления отключены

31 декабря 2023, 23:12

С 1 января МРОТ в России вырос до 19 242 рублей

В России вступил в силу закон об увеличении МРОТ на 18,5% до 19 242 рублей

Сегодня, 1 января, в России вступает в силу закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) теперь составляет 19 242 рубля в месяц. Таким образом, он вырос на три тысячи рублей или на 18,5%.

МРОТ увеличен по инициативе главы государства Владимира Путина. Принятие закона обеспечит повышение оплаты труда около 4,8 миллиона человек.

От чего зависит МРОТ и на что он влияет
От чего зависит МРОТ и на что он влияет

Минимальный размер заработной платы (МРОТ) в Москве на 2024 год ранее утвердило столичное правительство. В соответствии с принятыми изменениями показатель превысит федеральный в полтора раза и составит 29 389 рублей.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сандурская Софья

Оксана Попова
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Экономика РФ
  • Общество
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров