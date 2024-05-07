Путин поручил обеспечить не менее 33 квадратов жилья на россиянина к 2030 году
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить россиян жильём общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году. Об этом гласит один из пунктов его майских указов, которые уже по традиции были опубликованы после инаугурации.
"Обеспечить граждан жильём общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году", — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Вместе с тем президент поручил сократить количество непригодной для проживания недвижимости и повысить доступность жилья на первичном рынке.
Ранее Life.ru писал, что президент подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". В нём глава государства, в частности, поручил утвердить новую систему оплаты труда бюджетников, чтобы обеспечить рост их доходов.