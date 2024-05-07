Путин подписал указ о сложении полномочий Правительством России
Президент России Владимир Путин во вторник, 7 мая, подписал указ о сложении полномочий Правительством РФ. Согласно документу, который появился на сайте Кремля, кабмин продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового состава.
"В связи со сложением Правительством РФ полномочий в соответствии со статьёй 116 Конституции РФ, руководствуясь частью 5 статьи 117 Конституции РФ, постановляю Правительству РФ продолжать действовать до сформирования нового Правительства РФ", — сказано в указе.
Напомним, Правительство РФ слагает полномочия перед президентом после его инаугурации. Премьер, а также его заместители и министры работают в статусе исполняющих обязанности до назначения нового состава кабмина.
Ранее распоряжение о сложении Правительством РФ полномочий подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно закону, не позднее чем через две недели после официального вступления в должность президент России должен представить кандидатуру главы кабмина. Депутаты Госдумы в течение недели обязаны утвердить её или отклонить. Затем уже назначенный премьер вносит в парламент кандидатуры заместителей и гражданских министров, а палата утверждает или отклоняет их.
Напомним, 7 мая Путин принёс присягу и официально вступил в должность президента России. На торжественной церемонии присутствовало порядка 2,6 тысячи человек. Выступая перед собравшимися, глава государства, в частности, отметил, что для него огромная честь и священный долг служить своей стране, а в конце своей речи назвал народ России единым и великим. Затем Путин принял участие в церемонии представления Президентского полка, а также посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе.