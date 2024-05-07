"Можно себе позволить": День инаугурации предложили сделать выходным в России
Матвиенко: СФ может выступить с предложением сделать день инаугурации выходным
Избранный президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации в Большом Кремлёвском дворце. Обложка © ТАСС / пресс-служба президента РФ / Александр Казаков
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть возможность сделать день инаугурации президента России выходным. Она не исключила, что сенаторы выйдут с соответствующим предложением.
"Мне кажется, можно подумать — не завтра, конечно, решать, но подумать, раз в шесть лет можно себе это позволить — наверное, сделать этот день таким по-настоящему праздничным и для людей, выходным днём, передвинув какие-то из длинных каникул, высвободив один день", — отметила Матвиенко в эфире Первого канала после церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, добавив, что сенаторы могут выйти с соответствующей инициативой.
По словам спикера Совфеда, граждане должны ощутить, что это не просто церемония, а важнейшее событие в стране. Матвиенко напомнила, что инаугурация происходит раз в шесть лет, как и выборы главы государства.
"Вступил в должность президент Владимир Владимирович Путин, и от этого будет зависеть будущее нашей страны во многом", — высказала председатель верхней палаты парламента о сегодняшней инаугурации.
Напомним, 7 мая Путин принёс присягу и официально вступил в должность президента РФ. На торжественной церемонии присутствовало около 2,6 тысячи человек. Выступая перед собравшимися, глава государства, в частности, отметил, что для него огромная честь и священный долг служить своей стране, а в конце своей речи назвал народ России единым и великим. После Путин принял участие в церемонии представления Президентского полка, а также посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе.