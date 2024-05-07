"Можно себе позволить": День инаугурации предложили сделать выходным в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть возможность сделать день инаугурации президента России выходным. Она не исключила, что сенаторы выйдут с соответствующим предложением.

"Мне кажется, можно подумать — не завтра, конечно, решать, но подумать, раз в шесть лет можно себе это позволить — наверное, сделать этот день таким по-настоящему праздничным и для людей, выходным днём, передвинув какие-то из длинных каникул, высвободив один день", — отметила Матвиенко в эфире Первого канала после церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, добавив, что сенаторы могут выйти с соответствующей инициативой.

По словам спикера Совфеда, граждане должны ощутить, что это не просто церемония, а важнейшее событие в стране. Матвиенко напомнила, что инаугурация происходит раз в шесть лет, как и выборы главы государства.