Майские праздники продолжаются: Как отдыхаем на 9 Мая в 2024 году В России началась самая короткая рабочая неделя в 2024 году, которая завершится второй волной майских праздников. Отдыхать будем целых четыре дня. Когда начинаются выходные в честь 9 Мая? Чем заняться на майских? Когда выходить на работу? Life.ru объясняет. 6 мая, 11:53 Выходные и переносы рабочих дней на 9 Мая в 2024 году. Обложка © АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Официальные выходные и рабочие дни на 9 Мая

Праздничные дни в честь Дня Победы в России продлятся четыре дня подряд — с 9 по 12 мая 2024 года. Таким образом, 6 мая началась самая короткая рабочая неделя в году: отработав всего три дня, россияне отправятся отмечать вторую волну майских праздников. Причём 8 мая — официально сокращённый на час предпраздничный рабочий день.

Разумеется, это касается граждан, работающих на пятидневке. Те, у кого сменный график или непрерывный цикл производства, должны будут выйти на работу согласно расписанию.

Производственный календарь на май

Сколько рабочих дней будет в мае: в мае 2024 года будет 20 рабочих дней и 11 — выходных и праздничных дней из 31 календарного.

Как оплатят работу на 9 Мая: Сотрудникам с окладом зарплата за май выплачивается в полном объёме вне зависимости от количества праздничных дней. У работников со сдельной или часовой оплатой итоговый заработок будет зависеть от объёма выполненных работ, однако дополнительно им полагаются повышенные компенсации за отработанное время в праздники. При сменном графике двойная ставка оплачивается только за смены 1 и 9 мая — как праздничные дни, в остальные дни применяются обычные расценки.

Производственный календарь на май 2024 года. Инфографика © Life.ru

Первый рабочий день после майских

Первый рабочий день после длинных майских праздников начнётся в понедельник, 13 мая. Вот несколько советов, которые помогут вам без стресса вернуться к работе после длительных майских выходных:

Планируйте заранее: Заранее составьте список задач, которые вам нужно выполнить по возвращении на работу. Это поможет вам организоваться и сосредоточиться на приоритетах.

Заранее составьте список задач, которые вам нужно выполнить по возвращении на работу. Это поможет вам организоваться и сосредоточиться на приоритетах. Постепенно возвращайтесь к обычному режиму: Попробуйте постепенно возвращаться к обычному расписанию сна и привычкам перед началом работы. Это поможет избежать резкого перехода и уменьшит стресс.

Попробуйте постепенно возвращаться к обычному расписанию сна и привычкам перед началом работы. Это поможет избежать резкого перехода и уменьшит стресс. Начните с простых задач: Начните с выполнения более лёгких и приятных задач, чтобы постепенно войти в рабочий ритм.

Начните с выполнения более лёгких и приятных задач, чтобы постепенно войти в рабочий ритм. Позитивный подход: Подходите к работе с позитивным настроем и уверенностью. Помните, что вы можете справиться с любыми задачами.

Подходите к работе с позитивным настроем и уверенностью. Помните, что вы можете справиться с любыми задачами. Сделайте перерывы: Не забывайте делать перерывы в течение рабочего дня, чтобы отдохнуть и восстановить энергию.

Не забывайте делать перерывы в течение рабочего дня, чтобы отдохнуть и восстановить энергию. Не забывайте про здоровье: Уделите внимание своему физическому и эмоциональному благополучию. Занимайтесь спортом, питайтесь правильно и находите время для отдыха.

Уделите внимание своему физическому и эмоциональному благополучию. Занимайтесь спортом, питайтесь правильно и находите время для отдыха. Общайтесь с коллегами: Общение с коллегами может помочь вам вернуться в рабочий ритм и поддержать вас после выходных.

Когда ждать следующих длинных выходных

Запасайтесь терпением: следующих длинных выходных ждать не скоро, а если быть точнее — до самой зимы, отдыхать много дней подряд мы будем только на Новый год. Хотя в календаре праздничных дат на 2024 год, разумеется, ещё есть дни, отмеченные красным, это:

Не забудьте, что в понедельник, 13 мая, праздники заканчиваются — пора на работу. Фото © Shutterstock / FOTODOM

12 июня (День России) — выпадает на среду, отдыхаем всего один день в середине недели;

— выпадает на среду, отдыхаем всего один день в середине недели; 4 ноября (День народного единства) — выпадает на понедельник, это будет выходной, но предшествующая празднику суббота, 2 ноября, станет рабочим днём;

— выпадает на понедельник, это будет выходной, но предшествующая празднику суббота, 2 ноября, станет рабочим днём; 30 и 31 декабря — понедельник и вторник перед Новым годом решено сделать выходными днями, а вот суббота, 28 декабря, будет рабочей.

Какую погоду ждать на 9 Мая

Погода по Московскому региону на праздничные выходные будет определяться тыловой частью циклона, который сейчас находится над Минском. Об этом в беседе с Life.ru рассказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. В период 7–8 мая циклон сместится на восток — к Татарстану и далее на северо-восток. Ничего хорошего это москвичам не сулит.

По прогнозу синоптика, московская зона окажется в кольце холодного воздуха "родом" с Баренцева моря. Температура воздуха ожидается на 4–6 градусов ниже нормы, причем минимальная температура будет именно на День Победы — в ночь с 8 мая на 9 мая и в течение всего праздничного дня.

Погода ожидается циклоническая, облачная, ветер северный, причём 8 и 9 мая с порывами до 15–20 метров в секунду. Температура в первые праздничные дни днём составит не выше +4 ℃... +6℃, ночные температуры от минус 0 ℃ до +2.℃ По области заморозки могут составить до минус 3℃ и даже минус 5 ℃. замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

Не обойдётся и без осадков. По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 9 мая в Москве и области пройдёт мокрый снег, утром местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. После 10 мая существенных осадков синоптики не ожидают.

Где посмотреть салют на 9 Мая

Профессиональные салюты и фейерверки в столице обычно запускают на Новый год, 23 Февраля, в День России, День города и 9 Мая — в День Победы. Этот год не станет исключением. Празднование 79-й годовщины Великой Победы по традиции завершится масштабным салютом в 22.00. Обычно шоу длится около десяти минут, причём фейерверк в Москве запускают сразу из нескольких точек, чтобы москвичам и гостям столицы не пришлось ехать в какое-то одно конкретное место.

Праздничный салют в Москве в честь Дня Победы. Фото © АГН "Москва" / Сергей Киселев

Чаще всего грандиозное пиротехническое шоу можно увидеть в следующих локациях:

Патриаршие пруды: Это одно из популярных мест для наблюдения за салютами в Москве. Отсюда открывается красивый вид на небо, и атмосфера вокруг всегда праздничная.

Это одно из популярных мест для наблюдения за салютами в Москве. Отсюда открывается красивый вид на небо, и атмосфера вокруг всегда праздничная. Воробьёвы горы : С этой высокой точки открывается панорамный вид на Москву, что делает его отличным местом для наблюдения за салютами.

: С этой высокой точки открывается панорамный вид на Москву, что делает его отличным местом для наблюдения за салютами. Парк Горького: Ещё одно популярное место для наблюдения за салютами в Москве. Здесь можно насладиться красивым видом и приятной атмосферой.

Ещё одно популярное место для наблюдения за салютами в Москве. Здесь можно насладиться красивым видом и приятной атмосферой. Красная площадь: Наблюдать за салютами с Красной площади — это поистине уникальный опыт. Здесь вы сможете увидеть праздничное зрелище прямо у самых исторических символов города.

Наблюдать за салютами с Красной площади — это поистине уникальный опыт. Здесь вы сможете увидеть праздничное зрелище прямо у самых исторических символов города. ВДНХ: Территория ВДНХ также является отличным местом для наблюдения за салютами. Просторные аллеи и парки создают уютную обстановку для праздничных мероприятий.

Куда сходить в Москве на 9 Мая?

Государственный музей обороны Москвы приглашает познакомиться с историей фронтовой столицы в годы Великой Отечественной войны. 9 мая с 10:00 до 18:00 там пройдёт программа "Победа! Победа! Победа!". Для гостей подготовили обзорную экскурсию "Великий подвиг защитников Москвы" (в 15:00) и экскурсию по фондовой выставке "Храним и помним" (в 16:00). Музей сохраняет память о Великой Отечественной войне, унёсшей миллионы человеческих жизней, и предшествующем ей времени. Практически в каждой семье есть своя история о том, как близкие люди сражались на фронте и какие лишения им пришлось пережить в этот тяжёлый период. Для участия в мероприятиях необходимо приобрести входной билет в музей.

Трофейный немецкий танк Leopard-2, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации, во время подготовки к открытию выставки трофейной военной техники на Поклонной горе. Фото © АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Встретить День Победы с музыкой приглашает музей-заповедник "Царицыно". Гостей ждут 9 мая в 10:00 на местной дворцовой площади. Для них подготовили концерт духовых и струнных ансамблей, а также песен военных лет.

На ежегодном фестивале "Весна Победы", который пройдёт в Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени, гостей ждут обзорные экскурсии, лекции, мастер-классы и концерты. В основе программы — письма, стихи, дневниковые записи, газетные статьи и песни 1940-х годов. Собрание музея нас­читывает око­ло 3000 единиц живописи, графики и де­ко­ра­тивно-при­клад­ного искус­ства. Большинство произ­ведений соз­да­но в период первой трети XVIII — сере­дины XIX века. 9 мая вход в музей будет свободным, посетителям достаточно лишь получить бесплатный билет в кассе.

Музей Победы на Поклонной горе приглашает отпраздновать 9 Мая. В честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне для посетителей подготовили насыщенную программу. Их ждёт театральный фестиваль, выставки, концерты и кинопоказы. Мероприятия бесплатные, но на некоторые понадобится предварительная регистрация.

Там же, на Поклонной горе, прямо под открытым небом открылась выставка трофейного вооружения и военной техники, захваченной российскими военными в ходе специальной военной операции (СВО). На ней представлены более 30 образцов военной техники производства США и Великобритании, Германии и Франции, Швеции и Финляндии, Турции, Украины и ряда других стран. В частности, среди экспонатов выставки представлены немецкий танк Leopard 2A6, взятый в боях за Авдеевку, сгоревший американский танк Abrams, а также БМП Marder, БТР М113 и бронемашина International MaxxPro. В экспозиции также замечены французский колёсный танк AMX-10RC, британские бронированные автомобили AT105 Saxon и Husky TSV, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, австрийский Pinzgauer 712M и другие образцы иностранной техники. Вход на выставку бесплатный.

Авторы Любовь Свободная