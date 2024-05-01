Life.ru публикует видео с выставки трофейного вооружения, захваченного в зоне СВО
В парке Победы открыли выставку трофейного вооружения, захваченного в зоне СВО
Американская боевая машина М88А1. Обложка © Life.ru
В Москве в парке Победы на Поклонной горе открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники, захваченных в зоне специальной военной операции (СВО). На площадке перед Музеем Победы москвичи и гости столицы могут увидеть немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, бронетранспортёры International MaxxPro и М113, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, гаубицу M777, передаёт корреспондент Life.ru.
В Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники. Видео © Life.ru
Также на выставке представлены бронетранспортёр AT105 Saxon и бронеавтомобиль Husky TSV производства Великобритании, австрийский вездеход Pinzgauer 712M, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, бронемашина Mastiff, колёсный танк AMX-10RC производства Франции, шведская БМП CV90 и украинская боевая машина поддержки танков "Азовец".
За несколько часов до открытия экспозиции в парк Победы завезли ещё два образца военной техники — американские танк M1 Abrams и выполненную на его основе штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle. Эта техника используется на поле боя для создания проходов в минных полях. Указанные боевые машины стали трофеями при наступлении ВС России в районе Бердычей под Авдеевкой.
Старший научный сотрудник Центрального музея вооружённых сил Андрей Любчиков рассказал, что выставка состоит из нескольких тематических зон. В одном месте можно увидеть образцы западной боевой техники, а в другой части экспозиции — огнестрельное оружие, инженерные боеприпасы, средства связи, беспилотники, карты и идеологическую литературу. По словам Любчикова, более 80 лет назад в парке Горького уже проходила выставка трофейной техники, которую захватили солдаты Красной армии во время Великой Отечественной войны. Одна из машин, полученных в то время, также представлена на выставке в парке Победы — немецкая БМП Marder II. Мероприятие можно посетить до 1 июня, вход открыт с 10:00 до 20:00.
А ранее Life.ru рассказывал, что на выставку привезли американскую БРЭМ M88А1, которую российские военные захватили на Авдеевском направлении. Всего на экспозиции представили более 30 образцов западной техники из 12 стран, в том числе из США, Британии, Германии, Франции, Турции, Швеции, ЮАР, Финляндии, Австрии и даже Австралии. Минобороны также показало, как на Поклонную гору доставили подбитый ВС РФ танк Abrams.