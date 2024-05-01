Life.ru публикует видео с выставки трофейного вооружения, захваченного в зоне СВО

В Москве в парке Победы на Поклонной горе открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники, захваченных в зоне специальной военной операции (СВО). На площадке перед Музеем Победы москвичи и гости столицы могут увидеть немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, бронетранспортёры International MaxxPro и М113, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, гаубицу M777, передаёт корреспондент Life.ru.

В Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники. Видео © Life.ru

Также на выставке представлены бронетранспортёр AT105 Saxon и бронеавтомобиль Husky TSV производства Великобритании, австрийский вездеход Pinzgauer 712M, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, бронемашина Mastiff, колёсный танк AMX-10RC производства Франции, шведская БМП CV90 и украинская боевая машина поддержки танков "Азовец".

За несколько часов до открытия экспозиции в парк Победы завезли ещё два образца военной техники — американские танк M1 Abrams и выполненную на его основе штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle. Эта техника используется на поле боя для создания проходов в минных полях. Указанные боевые машины стали трофеями при наступлении ВС России в районе Бердычей под Авдеевкой.