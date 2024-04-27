Британцы сочли насмешкой России выставку трофейной техники НАТО в Москве
DE: Выставка трофейной техники НАТО с Украины — насмешка России над Западом
Устраивая в Москве выставку трофейного вооружения НАТО, захваченного на Украине, власти РФ насмехаются над западными странами. Об этом накануне написала британская газета Daily Express.
"Выставка трофейной техники альянса рассматривается как насмешка [президента РФ] Владимира Путина над Западом, и это всего лишь спустя несколько дней после того, как США и Британия договорились о выделении дополнительных миллиардов на военную помощь Украине", — сказано в статье издания.
В материале уточняется, что на данной выставке будут представлены образцы бронетехники в идеальном состоянии. Речь идёт, в частности, об американских Bradley, британских Husky TSV, шведских CV90 и французских AMX-10 RC.
Как сообщал Life.ru, захваченную технику Вооружённых сил Украины, поставленную Западом, выставят на Поклонной горе в Москве 1 мая. Трофеи, как заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, пробудут там в течение месяца — до 1 июня. На выставке, в частности, будут показаны американские БМП Bradley, а также немецкие танки Leopard. Оценить "мощь" подбитого вооружения НАТО смогут все желающие.
ТАСС / Сергей Булкин