Устраивая в Москве выставку трофейного вооружения НАТО, захваченного на Украине, власти РФ насмехаются над западными странами. Об этом накануне написала британская газета Daily Express.

"Выставка трофейной техники альянса рассматривается как насмешка [президента РФ] Владимира Путина над Западом, и это всего лишь спустя несколько дней после того, как США и Британия договорились о выделении дополнительных миллиардов на военную помощь Украине", — сказано в статье издания.

В материале уточняется, что на данной выставке будут представлены образцы бронетехники в идеальном состоянии. Речь идёт, в частности, об американских Bradley, британских Husky TSV, шведских CV90 и французских AMX-10 RC.