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27 апреля, 10:14

Британцы сочли насмешкой России выставку трофейной техники НАТО в Москве

DE: Выставка трофейной техники НАТО с Украины — насмешка России над Западом

Устраивая в Москве выставку трофейного вооружения НАТО, захваченного на Украине, власти РФ насмехаются над западными странами. Об этом накануне написала британская газета Daily Express.

"Выставка трофейной техники альянса рассматривается как насмешка [президента РФ] Владимира Путина над Западом, и это всего лишь спустя несколько дней после того, как США и Британия договорились о выделении дополнительных миллиардов на военную помощь Украине", — сказано в статье издания.

В материале уточняется, что на данной выставке будут представлены образцы бронетехники в идеальном состоянии. Речь идёт, в частности, об американских Bradley, британских Husky TSV, шведских CV90 и французских AMX-10 RC.

"Блестящая идея": В Кремле высказались о предстоящей выставке трофейной техники ВСУ
"Блестящая идея": В Кремле высказались о предстоящей выставке трофейной техники ВСУ

Как сообщал Life.ru, захваченную технику Вооружённых сил Украины, поставленную Западом, выставят на Поклонной горе в Москве 1 мая. Трофеи, как заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, пробудут там в течение месяца — до 1 июня. На выставке, в частности, будут показаны американские БМП Bradley, а также немецкие танки Leopard. Оценить "мощь" подбитого вооружения НАТО смогут все желающие.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Булкин

Никита Осипов
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