"Блестящая идея": В Кремле высказались о предстоящей выставке трофейной техники ВСУ

Пресс-секретарь президента России назвал блестящей идеей выставку трофейной техники ВСУ на Поклонной горе в Москве. Как подчеркнул представитель Кремля, россияне должны видеть разгромленные танки и боевые машины пехоты противника.

"Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города, да и у всех россиян абсолютно. Это, конечно, блестящая идея", — сказал он в разговоре с журналистами.

Отвечая на вопрос, приедет ли президент России Владимир Путин на выставку трофейной техники ВСУ, Песков заявил, что ему пока ничего не известно об этом.