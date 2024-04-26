"Блестящая идея": В Кремле высказались о предстоящей выставке трофейной техники ВСУ
Песков назвал блестящей идеей выставку трофейной техники ВСУ в Москве
Пресс-секретарь президента России назвал блестящей идеей выставку трофейной техники ВСУ на Поклонной горе в Москве. Как подчеркнул представитель Кремля, россияне должны видеть разгромленные танки и боевые машины пехоты противника.
"Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города, да и у всех россиян абсолютно. Это, конечно, блестящая идея", — сказал он в разговоре с журналистами.
Отвечая на вопрос, приедет ли президент России Владимир Путин на выставку трофейной техники ВСУ, Песков заявил, что ему пока ничего не известно об этом.
Захваченную технику ВСУ, поставленную странами Запада, выставят на Поклонной горе в Москве 1 мая. Трофеи, как сообщил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, будут представлены на всеобщее обозрение целый месяц — до 1 июня. На выставке, в частности, будут показаны американские БМП Bradley, а также немецкие танки Leopard.
ТАСС / Александр Река