В Москве откроется "выставка трофеев", захваченных в зоне СВО 24 апреля, 19:24 Захваченный немецкий танк. Обложка © ТАСС / Александр Река

В столичном парке Победы на Поклонной горе организуют выставку военной техники НАТО, которая была захвачена российским бойцами в зоне спецоперации. При этом идея размещать трофеи под окнами иностранных посольств сразу была отвергнута. Об этом рассказал сайту MK.ru военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

"Выставлять трофейную технику у посольств — это уподобляться чокнутому Киеву или Западу. Я считаю, что это делать нецелесообразно. Поэтому я не приветствую выставление трофейной техники у иностранных посольств. Парк "Патриот" или Поклонная гора вполне себе для этого подходят", — поделился он.

Всего на экспозиции представят более 30 образцов западной техники из 12 стран, в том числе из США, Британии, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австрии и даже Австралии. Зрители увидят немецкие танки Leopard 2, американские БМП Bradley, шведские CV90 и другие трофеи с поля боя. Будут здесь и такие необычные экспонаты, как идеологическая литература противника, снаряжение нацбатальонов ВСУ, вражеские карты.

Открытие выставки состоится 1 мая, а продлится она ровно месяц. Клинцевич добавил, что за каждым образцом иностранной техники стоят героизм, отвага и смекалка наших солдат. Эксперт напомнил, что захват вражеского вооружения — дело трудное, поэтом не зря российские военные получают за это ордена и медали.

Ранее Минобороны РФ поделилось кадрами транспортировки и ремонта трофейного танка Leopard, захваченного российскими бойцами на Авдеевском направлении. Как предполагается, машину можно будет использовать снова в бою, но уже против ВСУ.

Авторы Татьяна Миссуми