Музей Победы на Поклонной горе помог обустроить экспозиции в двух школах Донецка

Музей Победы на Поклонной горе в Москве передал выставочное и мультимедийное оборудование для создания экспозиций и медиаконтента двум школам Донецка. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на пресс-службу музея, который также помог обустроить выставочные стенды в честь героев Специальной военной операции (СВО) в рамках проекта "Zнать! Помнить! Гордиться!". Указанный проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.









Школы № 2 и № 45 получили интерактивные панели, ноутбуки, музейные витрины, стенды "Славные защитники Родины", световые панели, микрофоны, двухканальные накамерные беспроводные системы и другое оборудование.

"В рамках проекта специалистами Музея Победы был проведен ряд тематических онлайн-видеоконференций и лекций. Часть занятий провели очно сотрудники Донецкого республиканского краеведческого музея, которые рассказали, как должен работать музей, как удачно оформить выставку и расположить экспонаты. А теперь сотрудники Музея Победы проводят очные мастер-классы, где донецкие школьники обучаются работе на современной мультимедийной технике. Итогом работы станут фильмы о героях, которые дополнят новые экспозиции", — рассказал помощник генерального директора Музея Победы Андрей Жариков.