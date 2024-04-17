Школьники из новых регионов побывали на "космической" экскурсии в НПО им. Лавочкина

Московский государственный институт культуры провел профориентационное мероприятие "МГИК — детям Донбасса", участниками которого стали дети из Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Благодаря обширной программе более полусотни школьников из новых регионов посетили Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина и прошли мастер-классы в Центре создания прототипов и макетов изделий МГИК.

На экскурсии в НПО им. С. А. Лавочкина участники смогли познакомиться с различными проектами прошлого и нынешнего столетия, узнать историю освоения космоса, Венеры, Луны, Марса, Фобоса и кометы Галлея, увидеть и сфотографироваться с опытными и рабочими образцами спутников, передвижных лабораторий и узнать о целях их создания. Экскурсовод поделилась новостями по исследованию космических пространств, рассказала об истории программ Венеры, Марса и кометы Галлея, а дети смогли в мельчайших деталях рассмотреть аппараты "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24", а также летный экземпляр "Лунохода-3".

Фото © МГИК

В Центре прототипов и макетов изделий МГИК состоялся мастер-класс "Введение в основы дизайна "Паттерн", где участники рисовали свои семьи и родных, а на занятии по изготовлению мозаики с цветными стеклянными каплями в технике "фьюзинг" создавали фигурные изделия на космическую тему. Созданные школьниками работы в ближайшее время планируется представить на выставке в Госдуме.

Подобные мероприятия в Московском государственном институте культуры проводятся для школьников регулярно в рамках проекта постоянно действующей приемной комиссии МГИК "Крылья творчества и таланта".