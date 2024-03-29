Студенты из ЛНР проходят практику в Госфильмофонде

Учащиеся Луганской академии культуры и искусств имени М. Матусовского проходят практику в главном киноархиве страны. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своём телеграм-канале.

"У студентов вуза появилась потрясающая возможность перенять опыт наших специалистов Госфильмофонда. Сейчас 15 человек знакомятся с работой отдела цифровой реставрации, бумажного архива, библиотеки аналитического департамента", — рассказала она.

В свободное время студенты посещают кинопоказы в залах Госфильмофонда, лекции специалистов, экскурсионные программы по столице, знакомятся с культурными достопримечательностями города. По результатам практики и после завершения обучения лучших студентов пригласят на работу в Госфильмофонд.