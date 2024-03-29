Студенты из ЛНР проходят практику в Госфильмофонде
Фото © Telegram / Ольга Любимова
Учащиеся Луганской академии культуры и искусств имени М. Матусовского проходят практику в главном киноархиве страны. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своём телеграм-канале.
"У студентов вуза появилась потрясающая возможность перенять опыт наших специалистов Госфильмофонда. Сейчас 15 человек знакомятся с работой отдела цифровой реставрации, бумажного архива, библиотеки аналитического департамента", — рассказала она.
В свободное время студенты посещают кинопоказы в залах Госфильмофонда, лекции специалистов, экскурсионные программы по столице, знакомятся с культурными достопримечательностями города. По результатам практики и после завершения обучения лучших студентов пригласят на работу в Госфильмофонд.
Ранее стало известно, что в новых регионах России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) открылось 49 новых кинотеатров. При этом до начала спецоперации на территории четырёх вышеуказанных субъектов было всего два кинотеатра.