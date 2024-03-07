Огонь Всероссийского семейного очага с выставки "Россия" привезли во все регионы

Огонь Всероссийского семейного очага с выставки "Россия" доставили во все уголки страны. Об этом сообщила заместитель генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Анастасия Звягина.

"Во многих регионах уже стало традицией передавать огонь семейного очага "Сердце России" молодожёнам в загсе. Дальше этот огонь распространится по муниципалитетам, городам и сёлам, загсам и Дворцам бракосочетания, чтобы каждая семья смогла получить огонь Всероссийского семейного очага — символ семьи, любви и верности", — рассказала Звягина.

Огонь Всероссийского семейного очага с выставки "Россия" доставили во все регионы страны © T.me / Россия. Поехали!

Последним регионом, где вспыхнул огонь очага, стал Ненецкий автономный округ. Его зажгли Владимир и Татьяна Поповы, которые больше 30 лет прожили в браке и воспитали двоих детей — Романа и Анну, а в 2013 году стали приёмными родителями. Шесть детей из Центра содействия семейному устройству "Наш дом" обрели близких. При этом в 2018-м Поповы даже получили звание "Семья года".

Семья Владимира и Татьяны Поповых на церемонии зажжения очага. Фото © Предоставлено Life.ru

Организаторы выставки рассказали, что форум с каждым днём становится популярнее у пар. Здесь назначают свидания, знакомятся, а также женятся: с открытия свои сердца соединили 56 молодожёнов, и заявки от желающих создать семью в стенах мероприятия на ВДНХ продолжают поступать. Заместитель генерального директора отметила, что такая возможность появится у всех.

"Мы проведём первый Всероссийский свадебный фестиваль. Только в первый день фестиваля на выставке поженятся более 100 пар из всех регионов. Так мы покажем богатство и единение культур народов нашей большой страны", — отметила Анастасия Звягина.

Напомним, в торжественной церемонии зажжения "Сердца России" участвовали семьи со всех уголков страны — федеральных округов, а также новых регионов. 23 января на главной сцене выставки "Россия" зажгли "Сердце России". Пламя для арт-объекта привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии.