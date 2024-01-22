Уже завтра, 23 января, на главной сцене выставки "Россия" зажгут огонь семейного очага "Сердце России". Как сообщили организаторы, участие в церемонии примут семейные династии из всех регионов страны, семьи участников специальной военной операции, а также представителей ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

Лампаду с огнём из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии, привезёт на выставку семья Терентьевых. Пара состоит в браке 25 уже лет и воспитывает шестерых детей. Огонь будет передан семье из Крыма, которая недавно отметила рубиновую свадьбу: Павел и Татьяна Кузнецовы вместе уже 40 лет. Они и зажгут "Сердце России".