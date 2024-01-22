На главной сцене выставки "Россия" зажгут огонь семейного очага "Сердце России"
Уже завтра, 23 января, на главной сцене выставки "Россия" зажгут огонь семейного очага "Сердце России". Как сообщили организаторы, участие в церемонии примут семейные династии из всех регионов страны, семьи участников специальной военной операции, а также представителей ключевых отраслей экономики и социальной сферы.
На выставку "Россия" лампаду с огнём из Свято-Троицкого монастыря в Муроме — родины святых Петра и Февронии — привезёт семья Терентьевых. Видео © T.me / Россия. Поехали!
Лампаду с огнём из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии, привезёт на выставку семья Терентьевых. Пара состоит в браке 25 уже лет и воспитывает шестерых детей. Огонь будет передан семье из Крыма, которая недавно отметила рубиновую свадьбу: Павел и Татьяна Кузнецовы вместе уже 40 лет. Они и зажгут "Сердце России".
Пламя от очага зажгут ещё в 12 лампадах, которые династии бережно доставят в Москву, Крым, Татарстан, Северную Осетию – Аланию, Коми, Якутию, Кузбасс, ЯНАО, Волгоградскую область, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Затем огонь семейного очага распространят по всем регионам страны.
Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи в РФ. Это решение было принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Первым официальным мероприятием Года семьи станет форум "Родные — любимые". Во вторник, 23 января, Путин примет участие в работе форума и даст старт Году семьи в России.
T.me / Россия. Поехали!