Путин 23 января даст старт Году семьи в России

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи в РФ. Это решение было принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Первым официальным мероприятием Года семьи как раз станет форум "Родные — любимые". Он проходит 19–23 января в рамках выставки "Россия". Участие в форуме примут более 250 семей из 89 регионов страны и профессиональные династии из различных отраслей. Они встретятся на ВДНХ для живого общения, обмена опытом и традициями.