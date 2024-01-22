Путин 23 января даст старт Году семьи в России
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Президент Владимир Путин во вторник, 23 января, примет участие в работе Всероссийского семейного форума "Родные — любимые" и даст старт Году семьи в России.
"23 января Владимир Путин примет участие в работе Всероссийского семейного форума "Родные — любимые", в рамках которого состоится торжественная церемония старта Года семьи в России", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи в РФ. Это решение было принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Первым официальным мероприятием Года семьи как раз станет форум "Родные — любимые". Он проходит 19–23 января в рамках выставки "Россия". Участие в форуме примут более 250 семей из 89 регионов страны и профессиональные династии из различных отраслей. Они встретятся на ВДНХ для живого общения, обмена опытом и традициями.