Семилетняя пятимиллионная гостья выставки "Россия" увидит резиденцию Деда Мороза

Семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева стала пятимиллионным гостем Международной выставки-форума "Россия". Девочка приехала на экскурсию 17 января вместе с мамой, папой и младшим братом.

"Новогодние праздники постепенно завершаются. И для тебя, Полиночка, они заканчиваются большим чудом. Ты стала пятимиллионным посетителем выставки "Россия". И благодаря этому повезёт и твоим родителям, и братишке — всей вашей дружной семье. Мы за вас очень рады!" — поздравила победительницу и всех Дмитриевых гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

От Правительства Вологодской области семейство получило сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг, а от дирекции выставки — памятный подарок.