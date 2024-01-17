Семилетняя пятимиллионная гостья выставки "Россия" увидит резиденцию Деда Мороза
Семилетняя жительница Катайска Курганской области Полина Дмитриева стала пятимиллионным гостем международной выставки-форума "Россия". Обложка © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Илья Питалев
Семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева стала пятимиллионным гостем Международной выставки-форума "Россия". Девочка приехала на экскурсию 17 января вместе с мамой, папой и младшим братом.
"Новогодние праздники постепенно завершаются. И для тебя, Полиночка, они заканчиваются большим чудом. Ты стала пятимиллионным посетителем выставки "Россия". И благодаря этому повезёт и твоим родителям, и братишке — всей вашей дружной семье. Мы за вас очень рады!" — поздравила победительницу и всех Дмитриевых гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.
От Правительства Вологодской области семейство получило сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг, а от дирекции выставки — памятный подарок.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин предложил продлить работу Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве на летний период. По его словам, это стоит сделать для миллионов людей, которые приезжают на отдых в столицу.