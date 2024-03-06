Выставку "Россия" в Москве на ВДНХ посетили 8 миллионов человек

Восемь миллионов человек посетили выставку "Россия". Юбилейным гостем сегодня стал четырнадцатилетний Вадим Лейзер, который приехал из Тюмени вместе с родителями Павлом и Анастасией, а также младшим братом Романом.

Мальчику вручили сертификат на посещение товарищеского футбольного матча сборных России и Сербии, который состоится в Москве 21 марта. Подарок, кстати, оказался очень в тему, ведь школьник и сам играет в футбол. Сертификат даёт право на просмотр матча из VIP-ложи на четверых. Кроме того, организаторы предоставят семье проезд и проживание в столице на три дня.

"Мы благодарны за неожиданный сюрприз, даже в голове не укладывается, тяжело подобрать слова от эмоций. Не верится, что это случилось с нами! Мы ещё не можем осознать. Дайте нам немного времени, чтобы мы поверили", — поделилась своими впечатлениями мама победителя.

Подарок для юбилейного посетителя подготовили АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и Российский футбольный союз. В церемонии поздравления юбилейного гостя приняли участие руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС), экс-капитан сборной РФ по футболу Алексей Смертин и известный футболист Павел Погребняк.