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25 февраля, 10:59

Гостей выставки "Россия" пригласили виртуально попутешествовать по Петербургу

Мальчик делает рисунки в рамках игры на выставке "Россия". Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

Мальчик делает рисунки в рамках игры на выставке "Россия". Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

Посетителям выставки "Россия" на ВДНХ в Москве предложили совершить променад по Васильевскому острову и историческому центру Санкт-Петербурга. Библиотека имени Маяковского представила новый интерактивный проект в виде игры-ралли по проспектам и улицам Северной столицы, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

На выставке "Россия" проходит игра-ралли по проспектам и улицам Петербурга. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Вместе с этим организаторы виртуального путешествия предлагают сделать открытку, дополнив парадные виды собственными героями и сюжетами. Так, например, участники игры дорисовали бельё на верёвке рядом с храмом в Ковенском переулке, а на колоннах Казанского собора изобразили разгуливающих такс. Уточняется, что каждый участник интерактива забрал работу с собой на память.

Выставку "Россия" на ВДНХ посетили 7 миллионов человек
Выставку "Россия" на ВДНХ посетили 7 миллионов человек

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве на ВДНХ открылась другая интересная выставка — "Читаем носом". На ней работы русских писателей представлены в виде парфюмерных композиций. Всего их 30, и все они узнаваемы, так как сделаны по известным классическим произведениям.

Дарья Нарыкова
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