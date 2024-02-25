Гостей выставки "Россия" пригласили виртуально попутешествовать по Петербургу

Посетителям выставки "Россия" на ВДНХ в Москве предложили совершить променад по Васильевскому острову и историческому центру Санкт-Петербурга. Библиотека имени Маяковского представила новый интерактивный проект в виде игры-ралли по проспектам и улицам Северной столицы, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

На выставке "Россия" проходит игра-ралли по проспектам и улицам Петербурга. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Вместе с этим организаторы виртуального путешествия предлагают сделать открытку, дополнив парадные виды собственными героями и сюжетами. Так, например, участники игры дорисовали бельё на верёвке рядом с храмом в Ковенском переулке, а на колоннах Казанского собора изобразили разгуливающих такс. Уточняется, что каждый участник интерактива забрал работу с собой на память.