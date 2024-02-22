Выставку "Россия" на ВДНХ за четыре месяца работы посетили 7 млн человек

22 февраля Международная выставка-форум "Россия" приняла семимиллионного посетителя. Им стал Алексей Максимов из города Волжского Волгоградской области. Он приехал в столицу вместе с супругой Анастасией и двумя детьми — четырёхлетней Катей и восьмилетней Варей.

Награждение семимиллионного посетителя выставки "Россия". Видео © Предоставлено Life.ru

Россиянин и его семья приезжают на выставку уже второй день подряд. Вчера они посетили павильоны российских корпораций и ведомств, а сегодня собираются посмотреть на ключевые проекты и разработки российских регионов в павильоне № 75.

"В Москве мы уже сходили во множество мест, побывали даже на хоккее. Для выставки "Россия" мы сегодня запланировали целый день, надеюсь, что всё успеем посмотреть. Мы ещё только начали осмотр, но уже в восторге — выставка оставляет волшебные впечатления. А дети после посещения части стендов уже решили, что будут жить или в Якутии, или на Колыме — точно ещё пока не определились", — поделился победитель Алексей.

Гендиректор Автономной некоммерческой организации "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова поблагодарила гостей за большой интерес к представленным экспозициям и активное участие в культурно-образовательной программе. На стенде Ленинградской области для них даже провели экскурсию и сделали подарок от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия", администрации региона и компании-туроператора "Игора тур" — семейное путешествие по маршруту "Энергия Ладоги".

Напомним, Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке в Москве. Уникальное российское Экспо стартовало на территории ВДНХ 4 ноября 2023 года и по своему масштабу и посещаемости уже успело затмить Всемирные выставки, которые проводятся в Дубае, Милане и Шанхае. В течение всего времени работы выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Президент России Владимир Путин, кстати, поручил продлить её до 8 июля.