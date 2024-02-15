Сегодня, 15 февраля, на выставке-форуме "Россия" проходит "высокий" день. Речь идёт об авиации, космонавтике и инновациях в этих областях. Не стал исключением и павильон Северной столицы, юные гости которого даже научились управлять беспилотниками.

Юных гостей стенда Петербурга на выставке "Россия" научили управлять дронами. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", актуальными навыками они обзавелись на мастер-классе "Программирование и управление беспилотными летательными аппаратами". Дети узнали, как создавать и настраивать программное обеспечение для автономного полёта дрона, а также ознакомились с принципами работы GPS-навигации и правилами безопасности использования таких аппаратов. Далее ожидается ещё несколько интересных уроков — в том числе о том, как принимать и обрабатывать сигналы с метеоспутника.

Подготовкой более 20 различных активностей для детей занималась инженерно-технологическая школа № 777. По словам её директора Веры Князевой, заведение целенаправленно с первого класса пробуждает в учениках желание работать инженерами и это, отметила она, работает.

"Если вы сегодня зайдёте в начальные классы, спросите: "Ребята, кто из вас хочет стать инженером?", то более 90% ответят: "Мы", — сказала Князева.

Также стенд посетил гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. По его словам, за два с половиной года организация профинансировала более семи тысяч проектов на сумму 25 миллиардов рублей, причём среди них есть и связанные с космосом и авиацией.