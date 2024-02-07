На выставке "Россия" показали уникальный альбом Елизаветы Петровны и робота XIX века

На стенде Санкт-Петербурга на выставке-форуме "Россия" показали коронационный альбом русской императрицы Елизаветы Петровны. По словам члена-корреспондента РАН, директора городского филиала Архива РАН Ирины Тункиной, это — уникальное событие, ведь ранее данную рукопись не выставляли.

На выставке "Россия" показали коронационный альбом Елизаветы Петровны. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Это рукопись, которая принадлежала самой Елизавете Петровне, которая хранится в нашем архиве... Она не опубликована. Весь церемониал коронации русских императриц и императоров в этой рукописи", — рассказала она телеканалу "Санкт-Петербург".

Радует стенд и другими экспонатами. Так, гости могут увидеть стопоходящую машину математика Пафнутия Чебышёва — своеобразный робот из XIX века. Кроме того, петербургские моушен-дизайнеры приготовили виртуальную экскурсию по Константиновскому дворцу, в ходе которой даже можно пообщаться со всеми российскими императорами.