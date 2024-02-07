Выставка "Россия" вызвала у абсолютного большинства гостей чувство гордости за страну

Представленные на Международной выставке-форуме "Россия" достижения заставляют гордиться страной — так считает абсолютное большинство участников опроса, который провели Высшая школа экономики (ВШЭ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). В их исследовании приняли участие свыше 6,5 тысячи респондентов.

"Если в первые недели доля высоких оценок — на "8", "9" и "10" — была 85%, то через два месяца увеличилась до 90%, а через три — до 91%. Доля гостей, высоко оценивших качество мероприятий выставки, составила 87% в первые недели выставки, 89% спустя два месяца и 90% спустя три месяца", — сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, большинство опрошенных (95%) согласны с тем, что представленные на выставке достижения вселяют уверенность в завтрашнем дне. Также 97% респондентов после посещения мероприятия почувствовали себя частью большой страны. Кроме того, положительную динамику продемонстрировала и образовательная роль выставки — 96% гостей рассказали, что узнали на форуме что-то новое. В частности, 94% соотечественников отметили, что узнали много о достижениях и культуре народов России, а также о путешествиях по стране.