Семья из Заполярья выиграла путёвку в Санкт-Петербург на выставке "Россия"

На выставке-форуме "Россия" в Москве сегодня прошёл День туризма, в связи с чем на стенде Северной столицы разыгрывался пятидневный тур под названием "Санкт-Петербург. Новая география". Как передаёт телеканал "Санкт-Петербург", сертификат выиграла семья из Кировска Мурманской области — Ирина и Виталий Федориновы с полуторагодовалой дочкой Аделиной. Как оказалось, они приехали в столицу на выходные специально ради выставки.