Семья из Заполярья выиграла путёвку в Санкт-Петербург на выставке "Россия"
Выигравшая путёвку в Санкт-Петербург семья из Кировска Мурманской области — Ирина и Виталий Федориновы с полуторагодовалой дочкой Аделиной. Обложка © T.me / Пиотровский online
На выставке-форуме "Россия" в Москве сегодня прошёл День туризма, в связи с чем на стенде Северной столицы разыгрывался пятидневный тур под названием "Санкт-Петербург. Новая география". Как передаёт телеканал "Санкт-Петербург", сертификат выиграла семья из Кировска Мурманской области — Ирина и Виталий Федориновы с полуторагодовалой дочкой Аделиной. Как оказалось, они приехали в столицу на выходные специально ради выставки.
"Удачнo заглянули на стенд Севернoй стoлицы, где шла презентация нациoнальнoгo маршрута", — рассказал о семье вице-губернатoр Санкт-Петербурга Бoрис Пиотровский в своём телеграм-канале.
Ранее на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве состоялась презентация сборника рассказов о ветеранах спецоперации (СВО) "Жизнь за други своя" Захара Прилепина. Сборник выпущен писателем при поддержке государственного фонда "Защитники Отечества".