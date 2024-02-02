"Жизнь за други своя": На выставке "Россия" представили сборник рассказов Прилепина о ветеранах СВО

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве состоялась презентация сборника рассказов о ветеранах спецоперации (СВО) "Жизнь за други своя" Захара Прилепина. Сборник выпущен писателем при поддержке государственного фонда "Защитники Отечества".

На выставке "Россия" представили сборник рассказов Прилепина о ветеранах СВО. Видео © Life.ru

"Мы сохраняем память, насколько мы самоценны как народ. Память в первую очередь передаётся через слово, через текст. Вообще, любой народ, существующий сегодня, создан "вокруг костра", когда исполняли какую-то победную оду, как правило военную. Вот через эту оду и создавался тот или иной народ, в том числе и наш. И через "Слово о полку Игореве", через "Бородино" мы получали память о самих себе", — отметил Прилепин, выступая на презентации сборника.

На торжественном мероприятии, в частности, присутствовали начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, первый замминистра просвещения Александр Бугаев, замминистра культуры Надежда Преподобная, а также глава фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва. Все рассказы, вошедшие в сборник, основаны на личных историях ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Преподобная пообещала, что Минкульт будет поддерживать подобные проекты и выразила надежду, что сборник Прилепина прочитает как можно больше людей.