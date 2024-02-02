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2 февраля, 18:34

"Жизнь за други своя": На выставке "Россия" представили сборник рассказов Прилепина о ветеранах СВО

На выставке "Россия" представили сборник рассказов Прилепина о ветеранах СВО

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве состоялась презентация сборника рассказов о ветеранах спецоперации (СВО) "Жизнь за други своя" Захара Прилепина. Сборник выпущен писателем при поддержке государственного фонда "Защитники Отечества".

На выставке "Россия" представили сборник рассказов Прилепина о ветеранах СВО. Видео © Life.ru

"Мы сохраняем память, насколько мы самоценны как народ. Память в первую очередь передаётся через слово, через текст. Вообще, любой народ, существующий сегодня, создан "вокруг костра", когда исполняли какую-то победную оду, как правило военную. Вот через эту оду и создавался тот или иной народ, в том числе и наш. И через "Слово о полку Игореве", через "Бородино" мы получали память о самих себе", — отметил Прилепин, выступая на презентации сборника.

На торжественном мероприятии, в частности, присутствовали начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, первый замминистра просвещения Александр Бугаев, замминистра культуры Надежда Преподобная, а также глава фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва. Все рассказы, вошедшие в сборник, основаны на личных историях ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Преподобная пообещала, что Минкульт будет поддерживать подобные проекты и выразила надежду, что сборник Прилепина прочитает как можно больше людей.

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Ранее Life.ru сообщал, что ветеран СВО разыскивает автора трогательного письма, которое он перечитывал, находясь в окопе. Анатолий отметил, что добрые пожелания и молитвы поднимали дух в трудные моменты, поэтому он хочет выразить личную благодарность отправителю послания. Позже мужчине удалось пообщаться по видеосвязи с женщиной, написавшей письмо.

Обложка ©

Кадр из видео Life.ru

Наталья Исакова
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