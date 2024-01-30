Ветеран СВО ищет автора трогательного письма, которое он перечитывал, сидя в окопе
Ветеран СВО ищет женщину, которая написала ему трогательное письмо на фронт
Ветеран СВО ищет автора трогательного письма, которое он перечитывал, находясь в окопе. Анатолий отметил, что добрые пожелания и молитвы поднимали дух в трудные моменты, поэтому он хочет выразить личную благодарность, пишет SHOT.
Ветеран СВО ищет автора трогательного письма, которое он перечитывал, сидя в окопе. Видео © T.me / SHOT
Добровольцем на СВО Анатолий отправился в прошлом году. Во время службы к нему попало письмо от жительницы города Шилка в Забайкалье. Текст послания оказался настолько трогательным, что, как признался сам боец, он не смог сдержать слёз. В нём были выражены тёплые пожелания и молитвы за солдат. Прочитанные строки подняли боевой дух бойца и его товарищей. По словам Анатолия, он и сослуживцы были приятно удивлены тем, как обычные люди переживают за них и поддерживают.
По возвращении домой доброволец решил найти автора письма через соцсети, разместив пост. Он рассчитывает лично поблагодарить женщину, написавшую столь трогательные строки.
А ранее в освобождённой Марьинке ДНР нашли предсмертное письмо русского солдата, которое он оставил записанным на камне в одном из домов. В послании боец просил помочь его матери, сестре и брату. 19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу поручил исполнить последнее желание погибшего.
T.me / SHOT