Ветеран СВО ищет автора трогательного письма, которое он перечитывал, сидя в окопе

Добровольцем на СВО Анатолий отправился в прошлом году. Во время службы к нему попало письмо от жительницы города Шилка в Забайкалье. Текст послания оказался настолько трогательным, что, как признался сам боец, он не смог сдержать слёз. В нём были выражены тёплые пожелания и молитвы за солдат. Прочитанные строки подняли боевой дух бойца и его товарищей. По словам Анатолия, он и сослуживцы были приятно удивлены тем, как обычные люди переживают за них и поддерживают.