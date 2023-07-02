Появилось видео трогательной встречи участника СВО и школьника, написавшего ему письмо

Российский военнослужащий приехал в Йошкар-Олу из зоны СВО ради встречи со школьником, который написал ему на передовую письмо с поддержкой. Запись душевной встречи опубликовал SHOT.

Встреча бойца ВС РФ и мальчика, написавшего ему на фронт письмо с поддержкой. Видео © Telegram / SHOT

Боец ВС РФ Валерий Ермолаев получил нежданное письмо от незнакомого ему школьника в конце декабря. Накануне ночью он вместе с соратниками успешно отбился от сильной атаки ВСУ на их позицию. При этом машина, доставлявшая российским военным продовольствие, была подбита миномётным огнём противника.

В итоге до наших бойцов доехала только гуманитарная помощь, которую собирали школьники из Йошкар-Олы. Валерий нашёл в одной из коробок письмо от мальчика, просившего его не сдаваться и вернуться домой живым.

"Ты не одинок, солдат, вся страна с тобой. Береги себя!" — прочёл Ермолаев в письме.

Именно тогда Валерий решил для себя, что обязательно последует призыву мальчика из Йошкар-Олы, а потом разыщет его и лично поблагодарит за веру и поддержку.