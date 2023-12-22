"Следил за мной 1,5 года и подходил в упор": Прилепин раскрыл неизвестные детали покушения на него

Писатель и сопредседатель политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Захар Прилепин рассказал о неизвестных деталях покушения, устроенного на него в мае в Нижегородской области. Подробности он узнал от следователей, которые ведут это дело. Напомним, что покушение совершил уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на спецслужбы Незалежной.

"Пермяков следил за мной полтора года. Он находился всё это время в России, ему платили зарплату. Пермяков этот сначала меня искал в Москве с огнестрельным оружием, которое здесь хранил в "кладке". Но он не смог меня в Москве убить — я всё время с охраной был. Трижды ко мне подходил. Однажды на фестивале в Воронеже подходил ко мне в упор", — отметил он в беседе с kp.ru.

Прилепин добавил, что Пермякова попросили выехать в деревню и готовиться к покушению там. Причём тогда у него забрали огнестрельное оружие и дали мины, а злоумышленник знал, в какой машине едет писатель.

"Когда Пермяков убегал с места преступления, все пути его отхода были просчитаны. В одном месте была заложена еда, в другом — одежда, в третьем — велосипед, на котором он должен был доехать до ближайшей станции, сесть на электричку и выехать за границу через Псков. Дорога была прописана идеально. Он разломал и выкинул свой телефон", — уточнил Прилепин.

Писатель добавил, что Пермяков в какой-то момент "случайно вышел" на участкового и от перенапряжения во всём признался, даже показал водоём, где лежал телефон — там правоохранители нашли переписку с украинскими кураторами. Прилепин отметил, что предчувствовал покушение.