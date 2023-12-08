Как работает схема убийств граждан и общественных лидеров России на фоне провалов ВСУ Хватит ли у России лидеров общественного мнения для того, чтобы одержать победу в СВО? Ведь каждый свой провал на фронте Киев компенсирует убийствами известных россиян или знаковых экс-политиков, перешедших на нашу сторону. Лайф разобрал террористическую схему. 9291 9291 Место подрыва автомобиля писателя Прилепина. Обложка © ТАСС / Телеграм-канал Следственного комитета РФ

6 декабря 2023 года Украина решилась на двойное убийство на территории России: в Одинцовском районе Подмосковья у отеля "Велич" был выстрелом в голову убит бывший депутат украинской Рады Илья Кива. Ответственность за убийство фактически взяло на себя ГУР. Спикер ведомства подтвердил: "Кива — всё. Такая судьба ждёт всех предателей Украины". И в этот же день в центре Луганска был в автомобиле взорван бывший депутат Народного совета ЛНР Олег Попов — он тоже погиб на месте.

СК публикует кадры с места взрыва автомобиля, в котором находился депутат Народного совета ЛНР Олег Попов. Видео © t.me / Воевода вещает

У граждан России только один вопрос: почему ни один замглавы ГУР Украины, генералы СБУ не были демонстративно пойманы и вывезены в Россию для суда? Вероятно, результаты подобных необходимых действий мы увидим позднее. Накануне депутат Госдумы Андрей Гурулёв объявил о возрождении аналога Смерша на новых территориях: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, такая же служба необходима и в других регионах.

Созданное управление (подобие Смерша — Прим. Лайфа) работает по принципу советской военной контрразведки Андрей Гурулёв Член Комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант

Политические убийства СБУ 2022 года

Служба безопасности Украины с самого начала боевых действий в Донбассе в 2014 году взяла курс на террор и запугивание. Первыми жертвами киевского режима стали лидеры ДНР и ЛНР Алексей Мозговой, Михаил Толстых (Гиви), Александр Захарченко. Перенос диверсий на территорию нашего государства стал вопросом времени, и очевидно, что отмашку на диверсии СБУ дала с началом специальной военной операции. Убийства, видимо, должны были посеять панику и отвлечь киевскую публику от неудач ВСУ на фронте.

Памятный мемориал у кафе "Сепар" в центре города, где погиб первый глава ДНР Александр Захарченко в 2018 году. Фото © ТАСС / Николай Тришин

Первой жертвой бандеровцев должен был стать ведущий Владимир Соловьёв: его хотели взорвать в машине уже в начале апреля 2022 года. Для этого на территории России была создана неонацистская группировка NS/WP, возглавляемая экстремистом Андреем Пронским. Но затея не удалась, семеро террористов были взяты силовиками. Один из них, между прочим, уже отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику, что весьма показательно.

Как раз перед этим российские войска установили контроль над Херсоном и Херсонской областью, заняли Старобельск, Сватово, Новоайдар и развили наступление на Красный Лиман, Попасную, Рубежное и Северодонецк. Мариуполь был заблокирован, начался штурм города. В Харьковской области были заняты Балаклея и Изюм, а в Запорожской — Мелитополь, Бердянск, Энергодар и Запорожская АЭС. Некоторые из населённых пунктов были позже оставлены, началось формирование линий обороны, которые боевики ВСУ штурмуют до сих пор.

Покушение готовилось в момент наиболее активной киевской пропаганды, как раз в это время украинцы приготовили провокацию в Буче и отметились массовыми фейками о насилии и мародёрстве со стороны российских бойцов.

20 августа наёмной убийцей Натальей Вовк и её подельником Богданом Цыганенко была взорвана в машине дочь философа-евразийца Александра Дугина Дарья. Девушка умерла практически мгновенно, автомобиль сгорел. Этому акту политического террора предшествовало полное освобождение территории ЛНР, установление контроля над Лисичанском.

Лидер Международного евразийского движения, политолог Александр Дугин во время церемонии прощания со своей дочерью, журналистом и политологом Дарьей Дугиной. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Накануне теракта Владимир Путин подписал указ об упрощённом принятии российского гражданства жителями ДНР и ЛНР. А президент Зеленский приказал отбить у российских войск южные территории на побережье. Атака ВСУ захлебнулась, что привело к кадровым перестановкам в украинской армии: был снят с должности командующий силами ССО Григорий Галаган, своих постов лишились глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова. Всё это происходило на фоне сдачи азовцев* в Мариуполе.

Смена руководства не привела к победам ВСУ: практически перед гибелью Дарьи Дугиной наши взяли Пески, а украинские подразделения понесли первые масштабные потери на Николаевско-Криворожском направлении и под Херсоном.

16 октября 2022 года преступления продолжились: был совершён теракт в одной из воинских частей в Белгороде, целью которого стал руководитель учебного полигона подполковник Алексей Лапин. В результате стрельбы погибло 11 военнослужащих и было ранено ещё 15. Буквально за несколько дней до этого Россия приступила к нанесению высокоточных массированных ударов по военным базам и объектам энергетики и связи Украины. Вряд ли это совпадение.

Убийства и теракты 2023 года

После диверсанты СБУ "взяли паузу" вплоть до апреля 2023 года, когда был взорван военкор Владлен Татарский. Как раз в это время на фронте были сорваны первые сроки обещанного Украиной Пентагону "контрнаступления". ВСУ ссылались на нехватку средств и сложные погодные условия: им мешали "кусты и трава". Потери украинских боевиков в отдельные дни стали доходить до 400 человек.

Писатель Захар Прилепин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Россия поменяла тактику и стала наносить массированные ракетные удары по складам, военным заводам и скоплениям наёмников. Так, гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на большой глубине под землёй накануне теракта был уничтожен совместный украинско-натовский центр командования и связи, в котором находилось 300 офицеров, включая советников НАТО — граждан Британии и Польши.

Покушение на писателя и участника СВО Захара Прилепина было совершено сразу после нанесения Россией ударов ракетами по Киеву, Днепропетровску, Кременчугу и объектам военной инфраструктуры Украины в Николаевской, Полтавской и Черкасской областях. Благодаря слаженной работе экипажей ракетоносцев Ту-95МС на свидание к Бандере отправились несколько десятков высокопоставленных офицеров НАТО и ВСУ. А Прилепин выжил назло врагам.

15 июля 2023 года очередной целью СБУ должна была стать главред канала RT Маргарита Симоньян, но покушение нанятой украинцами группировки неонацистов "Параграф 88" было предотвращено российскими спецслужбами. Как раз в это время стало ясно, что весенне-летнее "контрнаступление" провалилось окончательно, украинцы быстро теряют хвалёную натовскую технику и несут огромные потери, которые местами доходят до 80–90%. Так отомстить России бандеровцам не удалось.

Место подрыва автомобиля писателя Прилепина. Фото © ТАСС / Стрингер

Осень – зима 2023 года: акт отчаяния ВСУ

Думать, что СБУ сменит тактику террора на что-то ещё, ошибочно. В ночь на 27 октября в Крыму, в Ялте, у санатория им. Кирова, было совершено покушение на бывшего депутата Рады Олега Царёва. К счастью, он был лишь ранен. Случилось это как раз в то время, когда стало ясно, что боевые действия ВСУ зашли в позиционный тупик, а Россия стала наносить мощные артудары по тылам ВСУ, уничтожая инфраструктуру поддержки. 25 октября российскими военными был захвачен плацдарм под Крынками, а в битве за Авдеевку была зачищена промзона Ясиноватое-2. После этого украинцам стало ясно, что падение города — вопрос времени.

А о скольких попытках устроить теракт мы ещё не знаем? Например, на того же депутата ЛНР Олега Попова уже покушались в сентябре 2022 года. Тогда оперативники были вынуждены развернуть целую игру, чтобы выявить преступников и предотвратить целую череду подрывов.

И вот — новые преступления украинских террористов. На этот раз их жертвами стали Олег Попов и Илья Кива. Отвлечение ли это внимания от дел на фронте? Безусловно. Буквально в день убийства российские войска добились тактического продвижения в ходе штурма Авдеевки и зашли в Весёлое на Северском направлении. Чем не повод для мести?

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа" Илья Кива на заседании Верховной рады. Фото © ТАСС / Serg Glovny / ZUMA Wire

Интриги добавляют события на Ближнем Востоке, которые переключают внимание мировой общественности на себя. На этом фоне уже и не понятно, запугивают ли украинские диверсанты российских граждан или же подбадривают киевских чиновников.

Обстановка на месте гибели экс-депутата Верховной рады Украины Кивы в Подмосковье. Фото © ТАСС / Максим Чурусов

Впрочем, некоторые российские аналитики уверены, что причиной смерти Кивы могла стать его дерзость. За две недели до гибели экс-нардеп заявил, что Украина производит наркотики не только для внутреннего потребления, но и поставляет их в Евросоюз. Наркоту производят на площадках концерна "Химпром", процесс крышует СБУ. Илья Кива назвал имена основных кураторов, например главу ГУР Кирилла Буданова. А незадолго до убийства на своей странице в соцсетях бывший нардеп Украины призвал Зеленского покончить с собой. Всё это могло стать прямой причиной его смерти.

Я по-прежнему являюсь сторонником уничтожения ответственных за убийства в нашей стране чиновников и военнослужащих киевского режима. Я знаю, что многие не согласны с такой позицией. Но в момент, когда враг действует таким образом и к тому же идет война, это единственный действенный способ. Тем более что механика ликвидации подобных угроз хорошо отработана в новейшей истории нашей страны Евгений Поддубный Военкор

Возможно, новыми убийствами на территории России глава "страны 404" старается убедить заокеанских хозяев, что власть всё ещё в его руках и всё может измениться и на фронте в том числе? Это, конечно, вряд ли, но тут ведь главное пустить пыль в глаза, а как там дела обстоят на самом деле, из-за океана видно не всем. Многие и в Вашингтоне рады сделать вид, что всё идёт по плану.

Авторы Майя Новик