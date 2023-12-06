Казнь ГУР: За что под Москвой расстреляли бывшего украинского депутата Киву В подмосковном Одинцове нашли убитым экс-депутата Верховной рады Украины Илью Киву. Спецслужбы Украины особо и не скрывают, что это они расправились с ним. Что известно о Киве? 6 декабря, 19:01 Илья Кива. Обложка © ТАСС / ZUMA / Serg Glovny

Что известно об убийстве Кивы

Тело экс-депутата Ильи Кивы обнаружили в лесополосе около отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево Одинцовского района Московской области. По данным телеграм-канала SHOT, около трёх часов дня на него наткнулась сотрудница отеля. Она узнала постояльца, который снимал коттедж. Женщина вызвала скорую, однако врачи лишь констатировали смерть Кивы.

Величъ Сountry Club. Фото © Vk / Величъ Сountry Club

Эксперты-криминалисты выяснили, что Киву убили выстрелом в голову из пистолета. Киллер подкараулил его на прогулке в местном парке. Пуля прошла по касательной, поэтому травма была похожа на резаную рану. Какое-то время экс-депутат был ещё жив. Судя по всему, он попытался доползти до отеля, но силы оставили его.

На месте убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы продолжают работу следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Видео © t.me / ГСУ СК России по Московской области

Подразделение Следственного комитета по Одинцовскому району возбудило уголовное дело об убийстве. Следователи отрабатывают различные версии, однако главной остаётся заказное убийство, связанное с украинским прошлым Кивы. Также не сбрасываются со счетов личная жизнь, долги, бытовой конфликт и неисполненные обязательства. Следственная бригада работает в доме, который снимал экс-депутат и допрашивает его сожительницу. Не исключено, что она могла навести киллера.

По информации SHOT, охрана отеля "Величъ Country Club", где нашли тело Ильи Кивы, не пускает клиентов. Видео © t.me / SHOT

Сыщики угрозыска пытаются выйти на след киллера. Они опрашивают персонал отеля и местных жителей, поднимают записи с камер наблюдения. Как выяснилось, на территорию "Величъ Country Club" проход свободный, поэтому киллеру не составило труда выследить жертву. В аэропортах и на вокзалах Москвы ввели усиленные меры проверки пассажиров. Силовики изучают списки всех постояльцев отеля за несколько месяцев. По информации SHOT, особое внимание обращают на иностранцев и граждан с пропиской в южных регионах.

Обстановка на месте гибели бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Одинцовском районе. Фото © ТАСС / Максим Чурусов

Заказчики убийства особо не скрываются. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов признался, что "Киву ликвидировали в ходе спецоперации". Он пообещал, что подобная участь ждёт всех предателей Украины.

Кто такой Кива

Украинские медиа сейчас откровенно радуются смерти бывшего нардепа Незалежной, называя его не иначе как предателем. И на Украине, и в России он запомнился как яркий и очень неоднозначный политический и общественный деятель.

Кива родился в 1977 году в Полтаве в обычной рабочей заводской семье. После окончания школы будущий политик отучился в Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме на механика, а позже окончил Полтавский педагогический институт им. Короленко, получив диплом педагога-психолога.

До 2010 года работал на различных должностях в сфере промышленности, а параллельно учился на правоведа в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого. Годом позже, будучи заместителем начальника Управления по делам защиты прав потребителей Полтавской области, попался на взятке, но схлопотал лишь штраф и запрет в течение года занимать государственные должности. Мягкий приговор суд объяснил слабым здоровьем Кивы.

Илья Кива. Фото © Getty Images

В 2014 году будущего депутата Рады амнистировали, и он стал майором полиции в родной Полтаве, а через год его перевели в УМВД Херсонской области с досрочным присвоением звания подполковника милиции.

Как Кива поддержал Евромайдан

Тогда же Кива участвовал в беспорядках на стороне евромайданщиков, где познакомился с лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем. После этого вчерашний милиционер стал влиятельной фигурой националистического образования и даже был доверенным лицом Яроша на президентских выборах.

Дмитрий Ярош. Фото © ТАСС / ZUMA / Serg Glovny

В этот период на Украине его воспринимали как типичного братка: он мог разгуливать с пистолетом за поясом, издевался над подчинёнными ему вояками из батальона "Полтавщина", регулярно конфликтовал с вчерашними товарищами по Майдану, угрожая им расправой. В 2016 году его обвиняли в поджоге киевского телеканала "Интер". В тот период он придерживался откровенно русофобских взглядов, выступал за агрессивную украинизацию Донбасса и активно боролся с "российской пропагандой".

Политическая карьера Ильи Кивы началась в 2018 году с выдвижения его в кандидаты на пост президента от Социалистической партии. Впрочем, на выборах в 2019 году он набрал всего 0,03% голосов. Тогда же он резко сменил политическую ориентацию.

Почему политик выбрал Россию

После проигрыша на выборах Кива перешёл в ныне запрещённую на Украине партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и стал народным депутатом Верховной рады. Вместе с шефом открыл городскую ячейку ОПЗЖ в родной Полтаве.

Илья Кива, Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Анна Марченко

За месяц до начала специальной военной операции Кива заявил, что не хочет воевать с Россией, и уехал в Москву, здесь он вёл свой телеграм-канал с антиукраинской риторикой, с той же позицией неоднократно выступал в эфире федеральных телеканалов.

Против беглого депутата на Украине завели уголовное дело, в мае этого года он был объявлен в международный розыск, и 13 ноября Лычаковский райсуд Львова признал его виновным в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность государства и заочно осудил на 14 лет заключения с конфискацией имущества. На момент убийства приговор ещё не вступил в силу, по украинским законам у Кивы было 30 суток на обжалование приговора.

Украинский политик официально не был женат, но известно, что у него осталось трое детей от разных женщин, а в последнее время по незалежным СМИ ходили слухи о его романе с известной оппозиционной украинской журналисткой, сотрудницей телеканалов, принадлежащих Виктору Медведчуку, Дианой Панченко.

Кто стоит за убийством беглого украинского экс-депутата? 0 Однозначно спецслужбы Украины Он мог перейти дорогу кому-то влиятельному уже здесь в России Я не слежу за жизнью украинских политиков, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов