"Дойти до Киева": Прилепин назвал главную цель своей политической карьеры

Писатель и член "Команды Путина" Захар Прилепин назвал желание дойти до Киева главным в своей политической карьере. По его словам, перед возвращением в зону проведения СВО ему предстоит выздороветь и пройти медкомиссию, а уже потом можно будет думать о политике.

"Если будем живы, тогда уже будем думать про политическую карьеру... Я хочу дойти до Киева. Это главное желание в моей политической карьере", — отметил он в ходе пресс-конференции.