"Дойти до Киева": Прилепин назвал главную цель своей политической карьеры
Прилепин назвал желание дойти до Киева главным в своей политической карьере
Писатель и член "Команды Путина" Захар Прилепин назвал желание дойти до Киева главным в своей политической карьере. По его словам, перед возвращением в зону проведения СВО ему предстоит выздороветь и пройти медкомиссию, а уже потом можно будет думать о политике.
"Если будем живы, тогда уже будем думать про политическую карьеру... Я хочу дойти до Киева. Это главное желание в моей политической карьере", — отметил он в ходе пресс-конференции.
Прилепин отметил, что на данный момент чувствует себя хорошо: ходит без палочки и не испытывает необходимости в коляске. Что касается слухов о разногласиях в СРЗП, то он опроверг их, добавив, что продолжает сотрудничество со структурами "Справедливой России", а "так называемую политическую карьеру" намерен строить "сообразно происходящему в стране" и ситуации на фронте.
Напомним, в мае Киев совершил покушение на Захара Прилепина: его автомобиль взорвали в Нижегородской области. Писатель получил тяжёлые ранения, а его друг Александр Шубин, находившийся в машине, погиб. Подозреваемый быстро был задержан, им оказался уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на спецслужбы Незалежной.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров