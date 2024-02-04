Шестимиллионному гостю выставки "Россия" подарили поездку в Салехард

Международную выставку-форум "Россия" посетил шестимиллионный гость. Им стал москвич Дмитрий Ершов, приехавший посмотреть экспозицию вместе с женой Ириной и двумя детьми, сообщила генеральный директор "Дирекции выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

"Сегодня у нас уникальный день — 4 февраля выставке "Россия" ровно три месяца, а ещё у нас радостное событие — шесть миллионов посетителей", — отметила Виртуозова.

В Москве семья с двумя детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой — живёт четыре года, до этого они проживали в Красноярском крае и Хакасии. При этом сам Дмитрий родился в Забайкальском крае. В качестве подарка они получили поездку в Салехард на главный праздник народов Севера — День оленевода. В ходе тура Дмитрий и его семья пройдут церемонию пересечения полярного круга, а также получат именные сертификаты полярников.

Как рассказала заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Бучкова, семья сможет посмотреть на гонки оленьих упряжек и показ национальной одежды из оленьего меха, а также попробовать местные блюда и полюбоваться природой.

"Когда-то День оленевода считался профессиональным праздником, который подводил итог зимы для кочевников, но сейчас это настоящий фестиваль, на котором вы увидите совершенно другой Ямал", — сказала Бучкова.