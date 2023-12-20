Чижик-пыжик и развод Дворцового моста: Петербург на выставке "Россия" устроил новогоднюю сказку

Гостей стенда Петербурга на Международной выставке-форуме "Россия" встречают чижик-пыжик и кот-почтальон. Также, как пишет телеканал "Санкт-Петербург", там развели макет Дворцового моста, под которым можно пройти и загадать желание.

Чижик-пыжик представляет собой точную копию фигурки авторства Резо Габриадзе, которая установлена на набережной Фонтанки. Гости выставки, так же как и туристы в Петербурге, приносят монеты на удачу, чтобы обязательно вернуться на стенд Северной столицы.