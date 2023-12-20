Чижик-пыжик и развод Дворцового моста: Петербург на выставке "Россия" устроил новогоднюю сказку
На стенде Петербурга на форуме "Россия" установили точную копию чижика-пыжика
Гостей стенда Петербурга на Международной выставке-форуме "Россия" встречают чижик-пыжик и кот-почтальон. Также, как пишет телеканал "Санкт-Петербург", там развели макет Дворцового моста, под которым можно пройти и загадать желание.
Санкт-Петербург на выставке "Россия" устроил новогоднюю сказку. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Чижик-пыжик представляет собой точную копию фигурки авторства Резо Габриадзе, которая установлена на набережной Фонтанки. Гости выставки, так же как и туристы в Петербурге, приносят монеты на удачу, чтобы обязательно вернуться на стенд Северной столицы.
Как сообщал Лайф, Международная выставка "Россия" открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. Побывать там и узнать о достижениях каждого из регионов РФ можно до 12 апреля 2024-го. Президент РФ Владимир Путин уже дважды посетил выставку, в первый раз 4 декабря, а затем — 17 декабря. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что глава государства остался доволен выставкой.