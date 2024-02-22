В Москве открылась выставка, где можно буквально понюхать русскую литературу

В столичных павильонах ВДНХ проходит литературная неделя от "читающей столицы", которая продлится до 25 февраля, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Выставка заинтересует всех, кому интересна литература, причём как классическая, так и современная.

Здесь гостей ожидает насыщенная программа. Например, недавно была проведена литературная викторина. Вскоре ожидается презентация совместного проекта петербургской библиотеки имени Маяковского и Донской публичной библиотеки, он называется "Библиотечный мост Нева – Дон".

Отдельного внимания заслуживает выставка "Читаем носом". На ней произведения русских авторов представлены в виде парфюмерных композиций. Всего их 30, все они узнаваемы, так как сделаны по самым востребованным классическим произведениям, включая "Алые паруса", а также роман "Мастер и Маргарита".

По мнению авторов выставки, идеи литературных духов — это те эмоции, которые скрыты под обложками книг.