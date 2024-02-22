В Москве открылась выставка, где можно буквально понюхать русскую литературу
Телеканал "Санкт-Петербург": В Москве на ВДНХ открылась выставка "Читаем носом"
Посетители петербургской выставки "Читаем носом" на ВДНХ в Москве. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"
В столичных павильонах ВДНХ проходит литературная неделя от "читающей столицы", которая продлится до 25 февраля, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Выставка заинтересует всех, кому интересна литература, причём как классическая, так и современная.
Здесь гостей ожидает насыщенная программа. Например, недавно была проведена литературная викторина. Вскоре ожидается презентация совместного проекта петербургской библиотеки имени Маяковского и Донской публичной библиотеки, он называется "Библиотечный мост Нева – Дон".
Отдельного внимания заслуживает выставка "Читаем носом". На ней произведения русских авторов представлены в виде парфюмерных композиций. Всего их 30, все они узнаваемы, так как сделаны по самым востребованным классическим произведениям, включая "Алые паруса", а также роман "Мастер и Маргарита".
По мнению авторов выставки, идеи литературных духов — это те эмоции, которые скрыты под обложками книг.
Ранее стало известно, что международная выставка-форум "Россия", которая открылась на ВДНХ в начале ноября прошлого года, была продлена до 8 июля.