Выставку "Россия" на ВДНХ продлили до середины лета
Директор общества "Знание" Древаль: Выставка "Россия" на ВДНХ продлена до 8 июля
Выставка "Россия" на ВДНХ будет радовать гостей и жителей столицы до 8 июля. Обложка © t.me / "Россия. Поехали!"
Международная выставка-форум "Россия", которая открылась на ВДНХ в начале ноября прошлого года, продлена до 8 июля. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.
"Значимым событием лета станет то, что продляется международная выставка-форум "Россия" до 8 июля. Это прекрасная возможность приехать тем, кто ещё не успел там побывать, это и новые возможности, которые открывает летний формат, такие как открытое пространство, спортивные мероприятия, культурные мероприятия, парады", — пояснил Древаль.
По его словам, у общества "Знание" есть масса идей относительно выставки, которые в скором времени воплотят в жизнь. Древаль вместе с этим оценил предложение президента Владимира Путина о продлении форума и пояснил, что было бы жалко "терять" летний период, когда можно с удовольствием погулять по ВДНХ.
Напомним, что международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября. На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Изначально выставка должна была работать до апреля, но президент РФ Владимир Путин предложил продлить её работу и на летний период. Сам глава государства уже четыре раза посещал форум: первый раз 4 декабря, затем — 17 декабря и 23 января. В четвёртый раз глава государства посетил выставку 1 февраля, где выступил на съезде общероссийского движения детей и молодёжи "Движение первых".