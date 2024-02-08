Выставку "Россия" на ВДНХ продлили до середины лета

Международная выставка-форум "Россия", которая открылась на ВДНХ в начале ноября прошлого года, продлена до 8 июля. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.

"Значимым событием лета станет то, что продляется международная выставка-форум "Россия" до 8 июля. Это прекрасная возможность приехать тем, кто ещё не успел там побывать, это и новые возможности, которые открывает летний формат, такие как открытое пространство, спортивные мероприятия, культурные мероприятия, парады", — пояснил Древаль.