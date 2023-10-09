Любимова заявила, что в новых регионах России было два кинозала, а сейчас — 51

В новых регионах России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) открылись 49 новых кинотеатров. Об этом сообщила глава Минкульта Ольга Любимова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Она подчеркнула, что до начала спецоперации на территории четырёх вышеуказанных субъектов было всего два кинотеатра.

Путин провёл рабочую встречу с министром культуры Любимовой. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Два кинозала на четыре региона было. <...> Сейчас 51 кинозал и, соответственно, два, даже три направления нашей работы. Очень важно, чтобы и молодые люди, и старшее поколение имели возможность приходить на те же фильмы, которые идут сейчас во всех остальных регионах. С этим мы справляемся. Вместе обсуждаем премьеры — что-то больше нравится, что-то меньше", — сказала Любимова.

Также министр отметила, что российским кинотеатрам удалось справиться с трудностями, возникшими после ухода больших западных кинокомпаний. Для сравнения: в 2020 году на отечественные фильмы ходило 42,5 миллиона зрителей, а теперь, в 2023 году — 87 миллионов. Именно к такому охвату, добавила Любимова, Минкульт и стремился.