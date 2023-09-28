Оскандалившийся Козловский вошёл в жюри российского кинофестиваля
Актёр Данила Козловский вошёл в жюри кинофестиваля "Маяк" в Геленджике
Данила Козловский. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Российский актёр и режиссёр Данила Козловский вошёл в состав жюри предстоящего кинофестиваля "Маяк", который пройдёт в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте смотра.
Председателем жюри назначили продюсера Игоря Толстунова. Также оценивать фильмы будут художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик Лев Карахан, режиссёр Алексей Попогребский и актриса Анна Чиповская. Фестиваль пройдёт с 5 по 9 октября в Геленджике. Организатор мероприятия — фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм".
Напомним, ранее общественник Виталий Бородин призвал проверить Данилу Козловского на факт дискредитации ВС России из-за поста, в котором тот осудил решение украинских проблем "военными операциями". В свою очередь артист подал против общественника иск о защите чести и достоинства, однако сначала суд его не принял. Затем суд обязал Бородина выплатить Козловскому один рубль.