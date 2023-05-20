Генпрокуратуру попросили проверить Козловского на предмет финансирования ВСУ

Актёра Данилу Козловского попросили проверить на предмет финансирования украинских войск. Такой запрос на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, пишет телеграм-канал SHOT.

Причиной соответствующей просьбой послужила связь актёра с украинским режиссёром Александром Роднянским*. В документе Бородин подчёркивает, что Козловский по-прежнему поддерживает дружеские и рабочие отношения с ним.

Ранее суд заочно арестовал Ивана Вырыпаева и Роднянского за фейки о ВС РФ, они в розыске. Решение по первому обжаловано, а по второму вступило в силу.