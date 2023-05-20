Генпрокуратуру попросили проверить Козловского на предмет финансирования ВСУ
Общественник Бородин призвал проверить Козловского на предмет финансирования ВСУ
Актёра Данилу Козловского попросили проверить на предмет финансирования украинских войск. Такой запрос на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, пишет телеграм-канал SHOT.
Причиной соответствующей просьбой послужила связь актёра с украинским режиссёром Александром Роднянским*. В документе Бородин подчёркивает, что Козловский по-прежнему поддерживает дружеские и рабочие отношения с ним.
Ранее суд заочно арестовал Ивана Вырыпаева и Роднянского за фейки о ВС РФ, они в розыске. Решение по первому обжаловано, а по второму вступило в силу.
Напомним, Виталий Бородин призвал проверить Данилу Козловского на дискредитацию ВС РФ из-за выраженной в социальных сетях антироссийской позиции. Актёр подал встречный иск о защите чести и достоинства, но суд его не принял. Позже Козловский попытался оправдаться и признался в любви к Родине, но чуткие россияне почуяли подвох. Тем временем в Санкт-Петербурге переносят спектакли с его участием, а сам артист улетел из страны.
*Внесён в реестр физлиц-иноагентов.
ТАСС / Геодакян Артем