Художник Крюков подарил Путину картину о детях Донбасса "В минуты тишины"
Владимир Путин и художник Алексей Крюков. Обложка © TACC / Вячеслав Прокофьев
Художник Алексей Крюков, ставший лауреатом премии для молодых деятелей культуры, подарил президенту России Владимиру Путину свою картину о детях Донбасса, которая называется "В минуты тишины". На ней изображена девочка, рисующая цветными мелками на асфальте.
Художник подарил Путину картину о детях Донбасса. Видео © Life.ru
"У меня есть картина "В минуты тишины". Сюжет такой: я увидел в Луганске в 2016 году, заезжал туда как волонтёр и художник, на асфальте изрешечённом детские рисунки. И меня это настолько поразило, вдохновило", — поделился Крюков.
По его словам, родителей девочки, с которой он срисовал картину, вероятно, уже нет в живых. Как добавил художник, для него этот ребёнок стал символом надежды и света.
Картина художника Алексея Крюкова "В минуты тишины". Фото © VK / Вежливые Люди | Спецоперация Z
Во вторник, 26 марта, Путин вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также награды для молодых деятелей культуры. Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля. Вручение премий приурочили к празднованию Дня работника культуры, который прошёл 25 марта. Данный праздник отмечается в России ежегодно с 2008 года.