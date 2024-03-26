Художник Крюков подарил Путину картину о детях Донбасса "В минуты тишины"

Художник Алексей Крюков, ставший лауреатом премии для молодых деятелей культуры, подарил президенту России Владимиру Путину свою картину о детях Донбасса, которая называется "В минуты тишины". На ней изображена девочка, рисующая цветными мелками на асфальте.

Художник подарил Путину картину о детях Донбасса. Видео © Life.ru

"У меня есть картина "В минуты тишины". Сюжет такой: я увидел в Луганске в 2016 году, заезжал туда как волонтёр и художник, на асфальте изрешечённом детские рисунки. И меня это настолько поразило, вдохновило", — поделился Крюков.

По его словам, родителей девочки, с которой он срисовал картину, вероятно, уже нет в живых. Как добавил художник, для него этот ребёнок стал символом надежды и света.

Картина художника Алексея Крюкова "В минуты тишины". Фото © VK / Вежливые Люди | Спецоперация Z