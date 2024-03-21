В ДНР прошла презентация сборника рассказов бойцов СВО "Жизнь за други своя"

В Харцызске Донецкой Народной Республики (ДНР) состоялась презентация сборника рассказов участников спецоперации "Жизнь за други своя", который издан фондом "Защитники Отечества" под редакцией Захара Прилепина. В книге представлены произведения, основанные на личных историях героев СВО и их близких, сообщили в пресс-службе фонда.

В ДНР состоялась презентация сборника рассказов "Жизнь за други своя". Видео © Пресс-служба фонда "Защитники Отечества"

"Наши дети должны знать героев своей страны и своей семьи, чтобы память о них жила в веках. Именно с этой целью филиал проводит памятные мероприятия, уроки мужества, участвует в акциях по увековечению подвигов наших защитников. Как отметил сам Захар Прилепин, память о любом народе и нации передаётся через слово, через текст", — подчеркнула руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" в ДНР Марина Соловарова.

Один из авторов рассказов — Владислав Оскальдович — принял волевое и смелое решение приехать на помощь Донбассу в 2014 году. Он родом из Приднестровья и не понаслышке знает, как губительна агрессия государства против своего народа.

Мужчина успел побывать во многих горячих точках, защищая ДНР. Когда началась спецоперация в 2022 году, Оскальдович принял её с воодушевлением и надеждой на победу. Молодой человек участвовал в освобождении Николаевки, Новоигнатовки, Донского и Мариуполя. Во время одного из сражений его ранили в левое бедро и стопу, в настоящее время защитнику приходится передвигаться с помощью костылей. За ратную доблесть боец награждён медалями и Георгиевским крестом ДНР 4-й степени.

Оскальдович написал рассказ, чтобы показать единство людей в бою за Родину. По его словам, у каждого из бойцов своя история, судьба и свой непростой путь. Сборник создан из историй людей, которые ни минуту не колебались в своей готовности бороться за справедливость.