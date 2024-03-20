На заседании набсовета "Защитников Отечества" подвели итоги работы за 9,5 месяца

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, председатель наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Сергей Кириенко в среду, 20 марта, провёл первое заседание в обновлённом составе. На встрече, которая состоялась в Москве, обсуждались кадровые, финансовые вопросы, а также вопросы деятельности фонда и новые направления работы.

"Одно из важнейших направлений деятельности фонда — сбор и анализ обратной связи, мониторинг удовлетворённости ветеранов и их семей полнотой и качеством предоставляемых им мер соцподдержки с обязательным последующим докладом президенту. Также у фонда появились полномочия по международному сотрудничеству в части защиты прав бойцов и их семей. И связано это было с тем, что добровольцами выступали не только граждане РФ. И мы должны также с уважением относиться к ним и их семьям", — сказал Кириенко.

Первый замруководителя Администрации Президента также рассказал о проекте "Время героев" для участников и ветеранов спецоперации (СВО), старт которого объявил президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию. На сегодняшний день подано свыше 35 тысяч заявок на участие в программе. Часть из них попадут в сам проект, а остальным будет предоставлена возможность получения высшего и средне-профессионального образования.

Председатель "Защитников Отечества" Анна Цивилёва в ходе заседания рассказала об итогах работы фонда за 9,5 месяца, прошедших с момента его создания. По её словам, в общей сложности за время работы в филиалы организации поступило более 850 тысяч обращений. Уже удалось решить свыше 730 тысяч вопросов. Самыми частыми темами, с которыми обращались в фонд, стали запросы о назначении мер соцподдержки, денежных выплат, связанных с участием в СВО, а также получении удостоверения ветерана боевых действий, отметила Цивилёва.

"Благодаря решению президента о расширении полномочий фонда мы теперь можем помочь ветеранам получить самые современные технические средства реабилитации. В первую очередь ветеран оформляет сертификат на получение, например протеза, в Соцфонде, а фонд "Защитники Отечества" после этого может доплачивать разницу между стоимостью выданного сертификата и ценой необходимого средства реабилитации. Хочу подчеркнуть, что срок рассмотрения заявления ветерана от момента подачи в филиал фонда до принятия решения не будет превышать семи рабочих дней", — сказала она.