На заседании набсовета "Защитников Отечества" подвели итоги работы за 9,5 месяца
Кириенко провёл первое заседание обновлённого набсовета "Защитников Отечества"
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, председатель наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Сергей Кириенко в среду, 20 марта, провёл первое заседание в обновлённом составе. На встрече, которая состоялась в Москве, обсуждались кадровые, финансовые вопросы, а также вопросы деятельности фонда и новые направления работы.
"Одно из важнейших направлений деятельности фонда — сбор и анализ обратной связи, мониторинг удовлетворённости ветеранов и их семей полнотой и качеством предоставляемых им мер соцподдержки с обязательным последующим докладом президенту. Также у фонда появились полномочия по международному сотрудничеству в части защиты прав бойцов и их семей. И связано это было с тем, что добровольцами выступали не только граждане РФ. И мы должны также с уважением относиться к ним и их семьям", — сказал Кириенко.
Первый замруководителя Администрации Президента также рассказал о проекте "Время героев" для участников и ветеранов спецоперации (СВО), старт которого объявил президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию. На сегодняшний день подано свыше 35 тысяч заявок на участие в программе. Часть из них попадут в сам проект, а остальным будет предоставлена возможность получения высшего и средне-профессионального образования.
Председатель "Защитников Отечества" Анна Цивилёва в ходе заседания рассказала об итогах работы фонда за 9,5 месяца, прошедших с момента его создания. По её словам, в общей сложности за время работы в филиалы организации поступило более 850 тысяч обращений. Уже удалось решить свыше 730 тысяч вопросов. Самыми частыми темами, с которыми обращались в фонд, стали запросы о назначении мер соцподдержки, денежных выплат, связанных с участием в СВО, а также получении удостоверения ветерана боевых действий, отметила Цивилёва.
"Благодаря решению президента о расширении полномочий фонда мы теперь можем помочь ветеранам получить самые современные технические средства реабилитации. В первую очередь ветеран оформляет сертификат на получение, например протеза, в Соцфонде, а фонд "Защитники Отечества" после этого может доплачивать разницу между стоимостью выданного сертификата и ценой необходимого средства реабилитации. Хочу подчеркнуть, что срок рассмотрения заявления ветерана от момента подачи в филиал фонда до принятия решения не будет превышать семи рабочих дней", — сказала она.
В заседании также приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Максим Орешкин, сенатор Андрей Турчак, глава Минспорта Олег Матыцин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минцифры Максут Шадаев и другие члены набсовета. В свою очередь глава Новгородской области Андрей Никитин, который занимает должность руководителя комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика", отметил, что "Защитникам Отечества" удалось в кратчайшие сроки оказать поддержку ветеранам СВО по всей стране и это видно на примере многих российских регионов. Он поблагодарил коллег из фонда за работу и выступил с инициативой формирования мер поддержки для российских производителей протезов и ортезов.
Фонд "Защитники Отечества", напомним, был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Указ был подписан в апреле 2023 года. Основная цель организации — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жильё под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Как писал Life.ru, в феврале этого года Путин расширил полномочия фонда "Защитники Отечества", теперь организация сможет доплачивать за технические средства реабилитации, которые ветераны приобретают по электронному сертификату. Анна Цивилёва после этого отмечала, что фонд получил возможность обеспечить нуждающихся современными протезами. Она также сообщила, что в организацию за психологической помощью обратилось 26 тысяч человек.
Пресс-служба фонда "Защитники Отечества"