Цивилёва: В фонд "Защитники Отечества" за психологической помощью обратилось 26 тысяч человек

Фонд "Защитники Отечества" в будущем может увеличить штат психологов, заявила в новом выпуске ток-шоу "Дайте сказать!" председатель фонда Анна Цивилёва. По её словам, за помощью специалистов обращаются не только родные и близкие бойцов, но и сами ветераны СВО.

Анна Цивилёва рассказала о работе психологов в фонде "Защитники Отечества". Видео © VK / "Дайте сказать!"

"На сегодняшний день у нас есть некая статистика. У нас обратилось за психологической помощью 26 тысяч человек, из них 80% — это ребята, которым требуется просто социализация <...> Но 20% всё-таки требуется помощь профессиональных медицинских психологов. Это особенно касается тех, кто возвращается из плена. Ребята с увечьями, которые пережили тяжёлые моменты в жизни, и для них работают медицинские психологи", — пояснила она.

В этих целях в каждом филиале фонда работает по два медицинских психолога от Минобороны, а когда нуждающихся в такой помощи станет больше, то, возможно, штат специалистов увеличат. В этих целях на данный момент ведётся работа с Минздравом и немедицинскими психологами. Цивилёва отметила, что иногда такая помощь превращается в кропотливую работу.