Цивилёва: В фонд "Защитники Отечества" за психологической помощью обратилось 26 тысяч человек
Цивилёва допустила, что в фонде "Защитники Отечества" увеличится штат психологов
Фонд "Защитники Отечества" в будущем может увеличить штат психологов, заявила в новом выпуске ток-шоу "Дайте сказать!" председатель фонда Анна Цивилёва. По её словам, за помощью специалистов обращаются не только родные и близкие бойцов, но и сами ветераны СВО.
Анна Цивилёва рассказала о работе психологов в фонде "Защитники Отечества". Видео © VK / "Дайте сказать!"
"На сегодняшний день у нас есть некая статистика. У нас обратилось за психологической помощью 26 тысяч человек, из них 80% — это ребята, которым требуется просто социализация <...> Но 20% всё-таки требуется помощь профессиональных медицинских психологов. Это особенно касается тех, кто возвращается из плена. Ребята с увечьями, которые пережили тяжёлые моменты в жизни, и для них работают медицинские психологи", — пояснила она.
В этих целях в каждом филиале фонда работает по два медицинских психолога от Минобороны, а когда нуждающихся в такой помощи станет больше, то, возможно, штат специалистов увеличат. В этих целях на данный момент ведётся работа с Минздравом и немедицинскими психологами. Цивилёва отметила, что иногда такая помощь превращается в кропотливую работу.
Ранее президент России Владимир Путин расширил полномочия фонда "Защитники Отечества", теперь организация сможет доплачивать за технические средства реабилитации, которые ветераны приобретают по электронному сертификату. Как отметила Анна Цивилёва, фонд получил возможность обеспечить нуждающихся современными протезами.
VK / "Дайте сказать!"