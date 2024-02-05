Цивилёва: У фонда "Защитники Отечества" появилось больше возможностей помочь нашим героям

Президент Владимир Путин расширил полномочия фонда "Защитники Отечества" в части оказания помощи ветеранам специальной военной операции (СВО) и членам семей погибших бойцов. В частности, теперь организация сможет доплачивать за технические средства реабилитации, которые ветераны приобретают по электронному сертификату Фонда пенсионного и социального страхования России.

По словам председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилёвой, эти изменения открывают гораздо больше возможностей для помощи нашим героям.

"Теперь мы сможем обеспечить ветеранов более современными и высокотехнологичными протезами, в том числе протезами для занятий спортом. А через благотворительные организации сможем помогать по более широкому перечню обращений. Расширение президентом полномочий фонда — большая ответственность. Сделаем всё, чтобы её оправдать", — заявила она журналистам в понедельник, 5 февраля.

Цивилёва отметила, что фонду чрезвычайно важна обратная связь со стороны ветеранов. Удовлетворённость от оказанной им помощи — это главный критерий эффективности работы как фонда "Защитники Отечества", так и других госструктур.

Отметим, что указом президента также был расширен состав наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества". В него вошли первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, замминистра финансов Павел Кадочников, председатель Синодального отдела Русской православной церкви (Московского патриархата) по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон и многие другие. Попечительский совет фонда возглавил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. По словам Цивилёвой, все вышеперечисленные изменения позволят выстроить работу фонда прозрачно и эффективно.