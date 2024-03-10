"Здоровье — это главное": Цивилёва призвала бойцов СВО не бояться обращаться за помощью

Оказание помощи демобилизованным военным является важнейшей задачей государственного фонда "Защитники Отечества". Об этом заявила его председатель Анна Цивилёва в новом выпуске ток-шоу "Дайте сказать!". Она подчеркнула, что для вернувшегося участника спецоперации обратиться за помощью — это вовсе не стыдно, а совершенно нормально.

Глава фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва призвала бойцов СВО не стыдиться обращаться за помощью. Видео © VK / "Дайте сказать!"

По словам Цивилёвой, многие вещи, которые вернувшимся с СВО бойцам кажутся второстепенными, имеют гораздо большее значение. В связи с этим крайне важно вовремя позаботиться о здоровье наших ребят, и это независимо от того, есть у человека ранение или нет. Опасность для жизни, как отметила глава фонда "Защитники Отечества", в частности, могут представлять скрытые контузии, различные неврологические состояния, потеря слуха или нарушение зрения.

"У нас, например, была такая история, что молодой человек начал терять зрение, у него всё время были воспалены глаза, он не мог понять, в чём причина. В общем, от чего только он самостоятельно ни лечился. Но, когда мы его направили на диспансеризацию, выяснилось, что у него мельчайшие осколки находятся в роговице. Его прооперировали. Конечно же, всё закончилось благополучно", — поделилась Цивилёва.

Вот ради таких историй и работает фонд, протягивая руку помощи каждому участнику спецоперации. Уделить внимание здоровью обязательно необходимо, несмотря на то что большая часть бойцов — это спортивные и здоровые ребята, резюмировала Цивилёва.

Полный выпуск ток-шоу "Дайте сказать!" с Анной Цивилёвой можно посмотреть в соцсети "ВКонтакте". На "Ютубе" без объяснения причин заблокировали аккаунт ток-шоу, в котором четыре девушки-ведущие обсуждали с экспертами важные события в России и мире.