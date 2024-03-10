"Здоровье — это главное": Цивилёва призвала бойцов СВО не бояться обращаться за помощью
Глава фонда "Защитники Отечества" Цивилёва: Просить о помощи не стыдно
Оказание помощи демобилизованным военным является важнейшей задачей государственного фонда "Защитники Отечества". Об этом заявила его председатель Анна Цивилёва в новом выпуске ток-шоу "Дайте сказать!". Она подчеркнула, что для вернувшегося участника спецоперации обратиться за помощью — это вовсе не стыдно, а совершенно нормально.
Глава фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва призвала бойцов СВО не стыдиться обращаться за помощью. Видео © VK / "Дайте сказать!"
По словам Цивилёвой, многие вещи, которые вернувшимся с СВО бойцам кажутся второстепенными, имеют гораздо большее значение. В связи с этим крайне важно вовремя позаботиться о здоровье наших ребят, и это независимо от того, есть у человека ранение или нет. Опасность для жизни, как отметила глава фонда "Защитники Отечества", в частности, могут представлять скрытые контузии, различные неврологические состояния, потеря слуха или нарушение зрения.
"У нас, например, была такая история, что молодой человек начал терять зрение, у него всё время были воспалены глаза, он не мог понять, в чём причина. В общем, от чего только он самостоятельно ни лечился. Но, когда мы его направили на диспансеризацию, выяснилось, что у него мельчайшие осколки находятся в роговице. Его прооперировали. Конечно же, всё закончилось благополучно", — поделилась Цивилёва.
Вот ради таких историй и работает фонд, протягивая руку помощи каждому участнику спецоперации. Уделить внимание здоровью обязательно необходимо, несмотря на то что большая часть бойцов — это спортивные и здоровые ребята, резюмировала Цивилёва.
Полный выпуск ток-шоу "Дайте сказать!" с Анной Цивилёвой можно посмотреть в соцсети "ВКонтакте". На "Ютубе" без объяснения причин заблокировали аккаунт ток-шоу, в котором четыре девушки-ведущие обсуждали с экспертами важные события в России и мире.
Фонд "Защитники Отечества", напомним, был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Указ был подписан в апреле 2023 года. Основная цель фонда — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жильё под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Как писал Life.ru, Путин расширил полномочия фонда "Защитники Отечества", теперь организация сможет доплачивать за технические средства реабилитации, которые ветераны приобретают по электронному сертификату. Как отметила Анна Цивилёва, фонд получил возможность обеспечить нуждающихся современными протезами. Она также сообщила, что в фонд "Защитники Отечества" за психологической помощью обратилось 26 тысяч человек.
Кадр из видео VK / "Дайте сказать!"