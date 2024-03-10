Играют в теннис и бегают марафоны: В фонде "Защитники Отечества" рассказали, как живут участники СВО с протезами

Сотрудники фонда "Защитники Отечества" помогают ветеранам спецоперации и их семьям адаптироваться к повседневной жизни. Глава организации Анна Цивилёва в новом выпуске шоу "Дайте сказать" рассказала о том, как важно обеспечить всех участников и ветеранов СВО протезами.

Глава фонда "Защитники Отечества" Цивилёва рассказала об обеспечении протезами всех участников СВО. Видео © VK / "Дайте сказать"

"Очень много ребят, которые находились в зоне боевых действий, получили инвалидизацию в то время, ещё когда был 2014 год, и им необходимо как раз получение высокофункциональных протезов. Подчеркну ещё раз, ребята молодые и просто протезы, которые как-то декоративно у них присутствуют, этого недостаточно. Они должны именно пользоваться такими протезами, чтобы ходить на работу, чтобы заниматься спортом", — пояснила глава фонда.

По её словам, технологии позволяют это сделать. Цивилёва рассказала, что на Алтае живёт парень, который водит автомобиль, занимается альпинизмом и провожает туристов в горы, не имея ноги. Кроме того, ветеран приехал на велосипеде из Луганска в Москву в фонд с протезом. Некоторые даже играют в теннис, бегают марафоны и продолжают служить в Росгвардии. А ещё Цивилёва привела в пример молодого человека, которому пришлось ампутировать левую руку. Протез позволяет ему перебирать струны на бас-гитаре. Молодой человек ездит с работниками фонда в госпиталь и показывает, что при должном старании протез может выполнять очень много функций.

Поэтому, указала Цивилёва, необходимо в полной мере обеспечить такими средствами реабилитации людей со всех регионов, включая Донбасс и Новороссию. Она отметила, что в настоящее время протезов хватает всем. Несмотря на это, фонд ездит по разным предприятиям и изучает возможности в изготовлении отечественных средств реабилитации. Цивилёва добавила, что "Защитники Отечества" могут также закупать и импортные протезы.

Полный выпуск "Дайте сказать" с главой фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилёвой смотрите здесь.