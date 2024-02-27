Регион

Уведомления отключены

27 февраля, 15:32

Фонд "Защитники Отечества" запустил посвящённый бойцам СВО проект "Герои села"

Выставка в рамках посвящённого бойцам СВО проекта "Герои села". Обложка © Предоставлено Life.ru

Выставка в рамках посвящённого бойцам СВО проекта "Герои села". Обложка © Предоставлено Life.ru

Фонд "Защитники Отечества" и Российский союз сельской молодёжи (РССМ) запустили проект "Герои села", который посвящён бойцам специальной военной операции (СВО). Теперь в образовательных и досуговых учреждениях российских регионов будут организованы выставки — на стендах жители разместят фото и биографию участников СВО, а также истории от друзей и боевых товарищей.

Выставка в рамках посвящённого бойцам СВО проекта "Герои села". Фото © Предоставлено Life.ru

Выставка в рамках посвящённого бойцам СВО проекта "Герои села". Фото © Предоставлено Life.ru

Первая экспозиция открылась в Великих Луках Псковской области. В мероприятии участвовали ветераны спецоперации, близкие погибших бойцов, а также региональные координаторы фонда. Одним из героев выставки стал Роман Щеблыкин. Он с детства мечтал служить в армии и, окончив колледж, решил служить по контракту в спецназе Главного разведывательного управления. В феврале 2022 года Роман отправился в зону СВО. Щеблыкин погиб при выполнении боевой задачи в 134-й школе Харькова, за что посмертно награждён орденом Мужества.

Выставка в рамках посвящённого бойцам СВО проекта "Герои села". Фото © Предоставлено Life.ru

Выставка в рамках посвящённого бойцам СВО проекта "Герои села". Фото © Предоставлено Life.ru

Председатель "Защитников Отечества" Анна Цивилёва напомнила, что патриотическое воспитание подрастающего поколения — одно из главных направлений работы организации.

Выставка в рамках посвящённого бойцам СВО проекта "Герои села". Фото © Предоставлено Life.ru

Выставка в рамках посвящённого бойцам СВО проекта "Герои села". Фото © Предоставлено Life.ru

"Для этого мы проводим мероприятия по всей стране. Уже более 1500 ветеранов спецоперации принимают активное участие в этой работе. На сельских территориях мы организовали выставки, где рассказываем о погибших героях. Дети должны знать о своих односельчанах и их подвигах, расти на примерах их безусловного мужества и героизма", — подчеркнула она.

Председатель РССМ Дмитрий Пекуровский в свою очередь указал, что сейчас страну защищает много молодых ребят из села.

Выставки продлятся до конца года. Узнать подробности можно в филиалах фонда "Защитники Отечества" в тех регионах, где будут открыты экспозиции.

Более 18 миллиардов рублей направят на поддержку российских военных и их семей
Более 18 миллиардов рублей направят на поддержку российских военных и их семей

Фонд "Защитники Отечества" был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Указ был подписан в апреле 2023 года. Основная цель фонда — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жильё под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Общество
  • Псковская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров