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19 февраля, 13:41

Более 18 миллиардов рублей направят на поддержку российских военных и их семей

Мишустин: Правительство выделит фонду "Защитники Отечества" более 18 млрд рублей

Фонд "Защитники Отечества" получит грант в более чем 18 миллиардов рублей для помощи ветеранам спецоперации. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщил премьер Михаил Мишустин.

"Речь идёт в первую очередь о приобретении соответствующих медицинских изделий, технических средств реабилитации для уволенных со службы, а также о восстановлении документов, прохождении обучения либо профессиональной переподготовки", — уточнил он в ходе заседания по обеспечению потребностей ВС России, а также других войск, формирований и органов.

Как сообщал Life.ru, фонд "Защитники Отечества" был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ был подписан главой государства в апреле 2023 года. Основная цель фонда — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жильё под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.

Цивилёва: У фонда "Защитники Отечества" появилось больше возможностей помочь нашим героям
Цивилёва: У фонда "Защитники Отечества" появилось больше возможностей помочь нашим героям
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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Осипов
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