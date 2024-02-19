Более 18 миллиардов рублей направят на поддержку российских военных и их семей

Фонд "Защитники Отечества" получит грант в более чем 18 миллиардов рублей для помощи ветеранам спецоперации. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщил премьер Михаил Мишустин.

"Речь идёт в первую очередь о приобретении соответствующих медицинских изделий, технических средств реабилитации для уволенных со службы, а также о восстановлении документов, прохождении обучения либо профессиональной переподготовки", — уточнил он в ходе заседания по обеспечению потребностей ВС России, а также других войск, формирований и органов.