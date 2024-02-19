Более 18 миллиардов рублей направят на поддержку российских военных и их семей
Мишустин: Правительство выделит фонду "Защитники Отечества" более 18 млрд рублей
Фонд "Защитники Отечества" получит грант в более чем 18 миллиардов рублей для помощи ветеранам спецоперации. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщил премьер Михаил Мишустин.
"Речь идёт в первую очередь о приобретении соответствующих медицинских изделий, технических средств реабилитации для уволенных со службы, а также о восстановлении документов, прохождении обучения либо профессиональной переподготовки", — уточнил он в ходе заседания по обеспечению потребностей ВС России, а также других войск, формирований и органов.
Как сообщал Life.ru, фонд "Защитники Отечества" был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ был подписан главой государства в апреле 2023 года. Основная цель фонда — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жильё под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.
ТАСС / Алексей Коновалов