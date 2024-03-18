Фонд "Защитники Отечества" впервые собрался в обновлённом составе 18 марта, 15:51 В Москве прошло заседание фонда "Защитники Отечества". Обложка © "Защитники Отечества"

В Москве прошло первое заседание обновлённого состава попечительского совета фонда "Защитники Отечества", на котором обсуждалась дополнительная поддержка ветеранам СВО и членам семей погибших.

"Сегодня важно придерживаться чёткой стратегии оказания помощи ветеранам — и расширение состава фонда стало важным шагом в этом направлении. Наши коллеги, новые лица в совете, достигли значимых успехов на профессиональном поприще. Не сомневаюсь, их опыт станет ценным вложением в реализацию возложенных на фонд полномочий", — сказал глава совета фонда, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

В заседании впервые поучаствовали аудитор Счётной палаты РФ Светлана Орлова, глава управления СК России Сергей Петров, первый заместитель генпрокурора Алексей Разинкин и другие. Как подчеркнула председатель фонда Анна Цивилёва, за прошедшие девять месяцев проделана колоссальная работа, но расширение масштабов работы требует серьёзного контроля за исполнением всех поручений, а также строгого аудита за расходованием средств.

Напомним, в феврале этого года президент РФ Владимир Путин расширил полномочия фонда "Защитники Отечества". В частности, теперь организация сможет доплачивать за технические средства реабилитации, которые ветераны приобретают по электронному сертификату. Также был расширен состав наблюдательного совета фонда. А попечительский совет теперь возглавил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

Авторы Татьяна Миссуми