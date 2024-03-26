Президент России Владимир Путин вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также награды для молодых деятелей культуры. Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля. Вручение премий приурочили к празднованию Дня работника культуры, который прошёл 25 марта.

Путин вручил премии молодым деятелям культуры. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Лауреатами премии стали художник Алексей Крюков, виолончелист Александр Рамм и заместитель директора Центра развития тувинской традиционной культуры и ремёсел имени К.Б. Ондара Менги Ондар. Художник получил награду за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы, музыканта отметили премией за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и просветительскую деятельность. Замдиректора центра наградили за вклад в сохранение, развитие и популяризацию культурного наследия тувинского народа.

Премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются каждый год начиная с 2013-го. В 2024 году лауреатами стали руководитель Московской академии хореографии Марина Леонова, директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов и оперный певец Николай Диденко, который является руководителем фонда поддержки творчески одарённых детей и молодёжи "Белый пароход".