Путин вручил премии молодым деятелям культуры
Президент РФ Владимир Путин и художник Алексей Крюков, получивший премию за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Президент России Владимир Путин вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также награды для молодых деятелей культуры. Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля. Вручение премий приурочили к празднованию Дня работника культуры, который прошёл 25 марта.
Путин вручил премии молодым деятелям культуры. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Лауреатами премии стали художник Алексей Крюков, виолончелист Александр Рамм и заместитель директора Центра развития тувинской традиционной культуры и ремёсел имени К.Б. Ондара Менги Ондар. Художник получил награду за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы, музыканта отметили премией за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и просветительскую деятельность. Замдиректора центра наградили за вклад в сохранение, развитие и популяризацию культурного наследия тувинского народа.
Премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются каждый год начиная с 2013-го. В 2024 году лауреатами стали руководитель Московской академии хореографии Марина Леонова, директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов и оперный певец Николай Диденко, который является руководителем фонда поддержки творчески одарённых детей и молодёжи "Белый пароход".
А в феврале Путин вручил награды молодым учёным – лауреатам премии президента России. Торжественная церемония проходила в Государственном Кремлёвском дворце. Среди тех, чьи заслуги были оценены, — авторы разработок, связанных с нейроморфным искусственным интеллектом (ИИ), регуляцией вспышек массового размножения насекомых-вредителей и поиском золота.