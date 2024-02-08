Путин вручил награды молодым учёным – лауреатам премии президента России
Лидер РФ Владимир Путин вручил награды лауреатам премии президента в сфере науки и инноваций для молодых учёных за прошедший год, а также государственные награды российским учёным. Церемония состоялась в четверг, 8 февраля, в День отечественной науки в Государственном Кремлёвском дворце.
Среди тех, чьи заслуги были оценены, авторы разработок, связанных с нейроморфным искусственным интеллектом, регуляцией вспышек массового размножения насекомых-вредителей и поиском золота. В частности, награды удостоена профессор Национального исследовательского Нижегородского госуниверситета имени Н.И. Лобачевского Сусанна Гордлеева, старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Сергей Павлушин, доцент кафедры геохимии СПбГУ Ольга Якубович, ведущий конструктор по изделию ОКБ имени А.М. Люльки Георгий Гогаев.
Экс-руководителю РАН Юрию Осипову Путин вручил золотую звезду Героя Труда. А академики Лейла Адамян, Валерий Козлов и Геннадий Месяц награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Напомним, 8 февраля Путин поздравил всех граждан страны с Днём российской науки. История праздника начинается ещё со времён Петра I, по велению которого в этот день, в 1724 году, был издан указ о создании первой в стране Академии наук и художеств — прообраза современной РАН. В этом году академии исполнилось 300 лет — "круглая и значимая", как подчеркнул президент РФ, дата.
ТАСС / Валерий Шарифулин