Путин вручил награды молодым учёным – лауреатам премии президента России

Лидер РФ Владимир Путин вручил награды лауреатам премии президента в сфере науки и инноваций для молодых учёных за прошедший год, а также государственные награды российским учёным. Церемония состоялась в четверг, 8 февраля, в День отечественной науки в Государственном Кремлёвском дворце.

Среди тех, чьи заслуги были оценены, авторы разработок, связанных с нейроморфным искусственным интеллектом, регуляцией вспышек массового размножения насекомых-вредителей и поиском золота. В частности, награды удостоена профессор Национального исследовательского Нижегородского госуниверситета имени Н.И. Лобачевского Сусанна Гордлеева, старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Сергей Павлушин, доцент кафедры геохимии СПбГУ Ольга Якубович, ведущий конструктор по изделию ОКБ имени А.М. Люльки Георгий Гогаев.

Экс-руководителю РАН Юрию Осипову Путин вручил золотую звезду Героя Труда. А академики Лейла Адамян, Валерий Козлов и Геннадий Месяц награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.